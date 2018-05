Bursa din New York trage la... bitcoin?!?

Timpurile se schimbă. Compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE), Intercontinental Exchange, lucrează la o platformă de tranzacționare de criptomonede, care ar permite investitorilor mari să cumpere și să dețină bitcoin, potrivit unor surse anonime și mai multor e-mailuri și documente vizualizate de The New York Times (NYT). Vestea vine după ce, la 3 mai, CCN a anunțat că Goldman Sachs intenționează să deschidă o unitate de tranzacționare de bitcoin; ar fi, cel mai probabil, prima de acest fel deținută de o bancă de pe Wall Street. De asemenea, cu doar câteva săptămâni în urmă, directorul executiv al Nasdaq, cea de-a doua cea mai mare bursă din lume după NYSE, a spus că bursa ar fi deschisă tranzacțiilor de criptomonede într-un mediu reglementat, potrivit Yahoo! Finance. Deciziile luate de Goldman Sachs și Intercontinental Exchange marchează o schimbare dramatică (spre mainstream) în atitudinea Wall Street-ului față de monedele digitale, renumite pentru utilizarea lor în lumea interlopă și pentru statutul de investiție speculativă, cu risc ridicat. De notat că un purtător de cuvânt al Intercontinental Exchange a spus că nu are niciun comentariu.