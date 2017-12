„Când se schimbă învățătoarea mai cere câte ceva ca să cheltuim banii“

Așa cum am anunțat, continuăm campania lansată de ziarul ”Telegraf” în care încercăm să aflăm de la cititorii noștri câți bani li s-au cerut la începutul anului școlar pentru renovarea și modernizarea sălilor de clasă, dar și pentru alte cerințe precum auxiliare, culegeri, dicționare și alte materiale necesare. Mesajele continuă să apară pe site-ul nostru, așa că vom continua să publicăm câte un mesaj pe zi de la cititorii noștri. Astfel, la primul articol: „Cât plătește un părinte la început de an școlar? Așteptăm mesajele dvs.!“, Liliana a spus: ”Eu am cheltuit doar pe rechizite în jur de 300 de lei, dar astăzi a venit cu o listă bunicică cu restul rechizitelor pe care trebuie să le achiziționăm tot noi. Numai două dicționare costă 50 de lei, și nu dintre cele mai bune, când poate folosi, acasă cel puțin, și calculatorul, mai ales că până acum așa a lucrat, intra pe dexonline.net când avea nevoie și nu costă nimic, dar dacă le-a cerut, cumpărăm. De fiecare dată când se schimbă învățătoarea mai vine fiecare cu câte ceva ca să ne mai cheltuim banii. Pe vremea noastră erau și copii mulți și nici manuale nu cumpăram, iar dicționarele le găseam în biblioteca școlii”. Alt cititor a comentat: „4 ani am cerut ca din banii pentru fondul școlii să se renoveze total toaletele la Școala nr. 39 ”Nicolae Tonitza”. Ghici ce? Nicio problemă dacă nu s-au renovat. Banii se justificau cu bonuri pentru consumabile gen detergent, săpun etc. Bonuri din astea îți aduc câte vrei. Nicio problemă că era la fel de dezastru. Deci meritau dați bani? Nicio problemă că se caută pentru cei care intră prima dată la școală clasa cea mai distrusă, doar sunt mulți cei care vor să plătească”. Continuăm acest demers, așa că vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail office@telegrafonline.ro, dar și în secțiunea de comentarii (în ediția online www.telegrafonline.ro) a acestui articol să ne spuneți, chiar și sub protecția anonimatului, ce bani vi se cer la începutul anului școlar și școlile la care învață copiii dumneavoastră.

