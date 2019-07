Când și cum se va decide rectificarea bugetelor locale

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat, duminică, 21 iulie, că săptămâna viitoare va fi luată o decizie cu privire la modul în care se va efectua rectificarea bugetară, după o discuţie cu structurile asociative ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, fiind două posibile variante. „O să avem un dialog cu toate cele patru structuri asociative, nu separat, nu pe structuri asociative separat, pentru că nu este corect, pentru transparenţă, pentru echilibru, pentru încredere între părţile la discuţie, între cele patru structuri asociative: consilii judeţene, primării de oraşe, municipii sau comune şi Ministerul de Finanţe. Impozitul pe venitul global, s-a spus foarte clar că pe primul semestru, aşa cum s-a discutat acum mai mult timp, cred că de peste o lună, se va aloca la nivel local în întregime, cum este normal să fie, cu toate că Legea bugetului pe anul acesta nu prevede acest lucru. Numai că trebuie să decidă structurile asociative în baza cărei formule acest impozit pe venit 100% se distribuie către comunităţile locale, dacă se face pe bază de formulă şi aici sunt avantaje, sunt situaţii în sensul că cei care au primesc mai mult, iar cei care nu au, din păcate, sunt păgubiţi, asta o variantă”, a declarat Teodorovici, într-o conferinţă de presă, la Ploieşti, potrivit Agerpres.

ALTE VARIANTE ÎN LUCRU

Potrivit lui Teodorovici, o altă variantă este ca Ministerul de Finanţe să echilibreze bugetele. „O a doua variantă, care poate să fie şi soluţia, să fie rolul echilibrării prin lege şi anume Ministerul de Finanţe să echilibreze bugetele locale, pentru că sunt comunităţi locale care au nevoie să funcţioneze pe diverse zone. Decizia aparţine în totalitate celor patru structuri asociative. Mâine, poimâine, săptămâna viitoare vor fi discuţii la Finanţe între Ministerul de Finanţe şi reprezentanţii acestor patru structuri asociative pentru a găsi forma optimă la rectificarea bugetară, dacă s-ar putea găsi varianta optimă, să mulţumim pe toată lumea, ar fi cea mai bună”, a precizat ministrul.

CE LE TRANSMITE DĂNCILĂ PRIMARILOR CARE SE PLÂNG DE BANI

Premierul Viorica Dăncilă a arătat, la rândul său, că, în jumătate din acest an, alocarea prin PNDL a fost aproape cât cea de pe tot anul 2018. „Acest Guvern a demonstrat că este un partener credibil pentru primarii din România. Dacă ne gândim la cele două programe PNDL I şi PNDL II, care au fost solicitate de aproape fiecare comunitate din România, indiferent de culoarea politică, iată că pe noi ne-a interesat foarte mult dezvoltarea comunităţilor locale. Cred că nu este localitate în România să nu fi beneficiat de acest program. Mai mult, dacă anul trecut prin PNDL I şi PNDL II am avut o alocare de 4,5 miliarde de lei, anul acesta, în jumătate de an, avem 4,4 miliarde de lei, deci, iată, suma alocată pentru investiţii în comunităţile locale s-a dublat. FDI-ul pe care vrem să îl implementăm în perioada următoare arată că primarii au avut susţinere poate mai mare decât orice altă guvernare”, a afirmat prim-ministrul.