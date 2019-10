Candidata franceză la CE nu ar demisiona nici pusă sub acuzare

Candidata franceză la Comisia Europeană, Sylvie Goulard, a exclus marţi o demisie automată din executivul european dacă va fi pusă sub acuzare în dosarul privind locuri de muncă fictive ca asistenţi pentru europarlamentari din Mişcarea Democrată Franceză (MoDem), potrivit unui document consultat de AFP. "Dacă voi fi confruntată cu decizii judiciare, cum ar fi punerea sub acuzare, mă voi întreba dacă pot să continui să-mi exercit în mod eficient mandatul", notează Goulard în acest document, în care răspunde unor întrebări scrise ale europarlamentarilor însărcinaţi să-i valideze candidatura, după o audiere considerată insuficientă. "Mă voi consulta apoi, conform codului de conduită al Comisiei, cu preşedinta (Comisiei Europene, Ursula von der Leyen) cu privire la măsurile ce trebuie luate", a adăugat ea.



Sylvie Goulard, desemnată de preşedintele francez Emmanuel Macron, precizează de asemenea că "se angajează să demisioneze" doar în cazul în care ar fi "condamnată printr-o decizie definitivă pentru o infracţiune ce ţine de exercitarea unei funcţii publice". Goulard a răspuns astfel la o întrebare a unor europarlamentari care îi cereau să răspundă cu "da" sau "nu" dacă intenţionează să demisioneze în caz de punere sub acuzare. Ea este vizată de o anchetă judiciară în Franţa, într-un dosar cu locuri de muncă presupus fictive pentru europarlamentari din MoDem, anchetă ce a constrâns-o să demisioneze din guvernul francez în iunie 2017. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a demarat la rândul său o anchetă pentru aceleaşi fapte. Sylvie Goulard, care vizează portofoliul de comisar pentru Piaţa Internă, a rambursat deja 45.000 de euro după o anchetă internă a Parlamentului European, sumă ce corespunde cu opt luni de salariu pentru unul dintre asistenţii săi, pentru care ea nu a putut furniza nicio "dovadă de lucru".

Sylvie Goulard, vizată atât de o anchetă judiciară în Franţa, cât și de o anchetă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, ambele asupra unui dosar cu angajări fictive