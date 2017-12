Cantină nouă la Spitalul de Boli Infecţioase

Pereţi scorojiţi, vase ruginite, aparatură veche. Aceasta era imaginea pe care o oferea, în urmă cu numai o lună, bucătăria care deserveşte secţiile exterioare ale Spitalului Clinic Judeţean şi Spitalul de Boli Infecţioase. Aceasta a fost externalizată, iar firma care a cîştigat licitaţia a refăcut întreaga clădire. “Au fost investiţi cam 40.000 de euro şi acum putem spune că bucătăria îndeplineşte normele europene impuse. Cum în urmă cu două săptămîni, am avut neplăceri din cauza alimentaţiei în tabăra de la Năvodari, înlocuirea aparaturii în bucătărie a fost un lucru bun”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. În cantina refăcută, se prepară 300 de porţii de hrană pe zi. “Dacă este nevoie, preparăm şi mai mult decît atît. Cînd am preluat această cantină, arăta ca şi cum ar fi fost neglijată de foarte mulţi ani. Am schimbat pavimentul, am montat vestiare, am schimbat uşile şi ferestrele, am văruit şi am cumpărat aparatură care să le facă angajaţilor munca mai uşoară”, a declarat Petre Preda, managerul firmei care a preluat cantina. În bucătărie lucrează 12 persoane care susţin că, în ciuda faptului că încă nu au fost montate aparate de aer condiţionat, nu este deloc cald, deoarece sistemele de ventilaţie au fost înlocuite. “Am lucrat şi la cantina din Spitalul Judeţean, unde este infernal, deoarece niciun sistem de ventilaţie nu funcţionează. Aici este mult mai bine şi putem să gătim mîncarea fără nici un fel de probleme. Legumele se păstrează bine la frigidere, putem prepara diferite mîncăruri fără să ne temem că, pînă la servirea mesei, s-ar putea altera”, a spus Ileana Frunzea, una dintre angajatele cantinei. Şi bolnavii sînt de acord că mîncarea este mult mai bună decît înainte. “Am mai fost internată aici şi trebuia să vina fiica mea cu mîncare de acasă. Acum, nici vorbă de aşa ceva. Mîncarea este foarte bună”, a spus unul din pacienţii internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase, Ion Niţoiu.