Capitala are „Aripi” de 4 milioane de euro

15:50:53 / 05 Ianuarie 2016

rinocerii

Nu de mult, am citit un material care m-a uluit si pe care l-am catalogat ca pe cel mai clasic material scris de un cadrist clasic, un rinocer al sistemului de cadre antedecembrist. Iata ca acum, sub semnatura dnei.Tatiana Iorga, imi este dat sa citesc un alt material uluiitor, scris parca tot de un rinocer al unor vremi ce le vroiam apuse. Aripile de care scrieti reprezinta singurul monument inchinat luptei si jertfei anticomuniste din aceasta tara. In loc sa va jenati ca mai bine de 26 de ani in tara asta statul Roman nu a ridicat niciun monument in memoria celor care s-au jertfit pentru apararea credintei, a demnitatii si a libertatii acestui neam, scrieti indignata ca s-au chieltuit 4 mil. de euro. Stiti cumva cati s-au jertfit pentru demnitatea acestui neam, dna. Iorga? Sau stiti ce pret are o viata? Sigur ca nu stiti si nici nu va intereseaza.