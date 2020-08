Carabela continuă la Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat că jucătorul Iulian Carabela și clubul de la ţărmul mării au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului pentru încă un sezon. Fundașul în vârstă de 24 de ani a semnat noua înțelegere și este prezent la antrenamentele echipei constănţene. „Sunt fericit că voi continua la Farul. Nu am stat prea mult pe gânduri când am primit propunerea a juca și în sezonul următor la Constanța. În vara am suportat o ușoară operație de menisc, dar sunt refăcut sută la sută și mă antrenez normal. Abia aștept să înceapă meciurile oficiale, mai ales că se anunță un sezon foarte spectaculos. Sunt multe echipe de tradiție care se vor lupta pentru primele locuri. Sperăm să facem mai mult decât în campionatul trecut, pentru că ne dorim să promovăm în Liga 1. Cred că avem șanse destul de mari, pentru că suntem un grup unit, ne știm foarte bine și vrem să ducem Farul acolo unde îi este locul”, a spus Carabela.

Fundașul stânga al alb-albaștrilor, care a bifat 16 prezențe în sezonul trecut al Ligii a 2-a în tricoul Farului, le-a transmis un mesaj și fanilor constănţeni: „Să fie alături de noi și așteptăm cu toții momentul când vom fi împreună pe stadion!”