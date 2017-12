Caravana lansării candidaţilor PSD

MEDGIDIA - Reabilitarea drumurilor, prioritară pentru Chiriţă

Candidatul PSD la Primăria Medgidia, Liviu Chiriţă, a declarat, sîmbătă, că principala problemă pentru Medgidia este starea proastă a drumurilor, pe care doreşte să le reabiliteze după ce va ajunge primar: “Am ajuns să ne stricăm maşinile şi să ne rupem încălţările. Medgidia are cele mai proaste străzi din ţară”. El a adăugat că printre proiectele pe care le propune la Medgidia se numără refacerea spaţiilor verzi, înfiinţarea de centre sociale sau acordarea de ajutoare pentru bătrîni. Preşedintele PSD Medgidia, Cornelia Bereş, a declarat că actualul primar nu ştie altceva decît să facă proiecte pe hîrtie, fără să le aplice în practică. Prezent la lansarea lui Liviu Chiriţă, preşedintele PSD Constanţa, Radu Mazăre, a declarat: “Cred că şi în Medgidia ar fi trebuit să fie la fel ca în Constanţa. Cred că, şi în Medgidia, copiii ar fi trebuit să aibă şcoli dotate, să primească daruri de Crăciun şi rechizite de Paşti, ca în Constanţa. Cred că, şi în Medgidia, pensionarii ar fi trebuit să aibă cluburile lor, unde să se întîlnească, să bea o cafea. Cred că în Medgidia ar fi trebuit să aveţi drumurile ca în Constanţa. Dacă va ieşi primar Chiriţă, toate lucrurile pe care le-am realizat eu la Constanţa vor fi făcute şi la Medgidia”.

COSTINEŞTI - Gavrilă: „Ne vom sprijini atît tinerii, cît şi bătrînii localităţii”

Candidatul PSD pentru funcţia de primar al Costineştiului, Emanuela Gavrilă, şi-a lansat ieri candidatura, ocazie cu care le-a prezentat locuitorilor comunei proiectele pe care doreşte să le împlementeze în localitate. Avînd în vedere statutul său de staţiune turistică şi faptul că localitatea ar trebui să atragă investitori şi să dezvolte turismul, dar, totodată, să aibă grijă şi de cei care locuiesc aici, Gavrilă a declarat că va aplica şi în Costineşti multe dintre proiectele pe care le derulează administraţia locală de la Constanţa. “Costineştiul va deveni un bibelou al litoralului românesc. Vom construi şi aici locuinţe ieftine pentru tineri, la fel ca la Constanţa, şi ne vom sprijini atît tinerii, cît şi bătrînii localităţii“, a spus Gavrilă. La rîndul său, preşedintele Consiliului Judeţean, Constantinescu Nicuşor-Daniel, prim-vicepreşedinte al PSD Constanţa, a declarat că va sprijini localitatea Costineşti şi cu prioritate turismul. “Costineştiul, Tuzla şi Eforie trebuie să fie cuprinse în proiectul de autostradă pentru a se evita blocarea traficului în perioada sezonului estival. Cu toate că acest proiect există, nu s-a făcut nimic pînă acum, ba, din contră, proiectele PSD au fost blocate“, a declarat Constantinescu. Deputatul PSD Alexandru Mazăre, prezent la Costineşti, a declarat că aici ar trebui construit un parc acvatic similar cu cel de la Constanţa şi că ar trebui reduse taxele şi impozitele locale, comuna Costineşti fiind una dintre cele mai scumpe din acest punct de vedere din judeţ. “Emanuela Gavrilă îşi propune să reducă aceste taxe cu cel puţin 15%“, a spus Alexandru Mazăre.

TECHIRGHIOL - Alberto preia programul de locuinţe ieftine pentru tineri

Viceprimarul Techirghiolului, Andrei Răzvan Alberto, şi-a lansat ieri, oficial, candidatura la funcţia de primar al oraşului. Pentru că timp de patru ani a ocupat funcţia de viceprimar, Alberto a declarat că ştie care sînt problemele comunităţii şi ale oraşului, motiv pentru care a declarat că priorităţile sale sînt, printre altele, amenajarea canalizării, asfaltarea tuturor drumurilor, construirea de locuinţe ieftine pentru tineri. Locuitor al oraşului Techirghiol, deputatul PSD Eduard Martin îl susţine pe Alberto şi a spus că este dezamăgit că actuala administraţie publică nu a pus la punct infrastructura de bază a localităţii. “Atunci cînd plouă, centrul localităţii se transformă într-un lac. Nu cred că mai avem nevoie de încă unul, pe lîngă cel pe care îl avem deja. Techirghiol este un oraş european şi ar trebui să arate ca atare. Turiştii nu au unde să meargă în Techirghiol, cu toate că această staţiune era una de renume mondial“, a declarat Martin.

OVIDIU - Pavel îşi propune să importe beneficiile Constanţei

Locuitorii din Ovidiu prezenţi, ieri, la lansarea candidatului social-democrat pentru funcţia de primar al oraşului, Vasile Pavel, au păstrat un moment de reculegere în memoria fostului edil, Ion Podaru, decedat în urmă cu o lună. Tot în memoria lui, reprezentanţii PSD le-au promis electorilor că vor continua proiectele pe care Podaru le-a demarat în timpul mandatului. Constantinescu Nicuşor-Daniel a declarat, la rîndul său, că a colaborat foarte bine cu fostul primar, cu toate că acesta făcea parte dintr-un alt partid politic. “Podaru a lăsat în urmă proiecte importante pentru oraş. Împreună cu el am organizat festivalul “Elena Roizen“, care, cu siguranţă, va deveni unul dintre cele mai importante din judeţul Constanţa. Ovidiu trebuie să devină o prelungire a staţiunii Mamaia, o staţiune puternică“, a declarat Constantinescu. Pavel a subliniat că ar fi păcat ca Ovidiu să nu beneficieze de faptul că se află atît de aproape de Constanţa: “Avem o echipă tînără, care are ambiţii mari. Cred că şi la noi se pot construi locuinţe ieftine ca la Constanţa, pensionarii pot beneficia de transport gratuit şi de pachete. Ar trebui să continuăm ce a început fostul primar şi pentru aceasta vom avea sprijinul CJC“.

MURFATLAR - Crivineanu intenţionează să construiască un spital orăşenesc

Primarul oraşului Murfatlar, Nicolae Crivineanu, în calitate de candidat la un nou mandat, şi-a prezentat bilanţul celor patru ani de mandat în faţa locuitorilor, cărora le-a vorbit şi despre proiectele pe care doreşte să le aplice în viitorul mandat. “Am asfaltat 20 de străzi din oraş, am creat 100 de locuri noi de muncă, prin facilitarea deschiderii fabricii de BCA, am reabilitat Grădiniţa nr. 2, biserica din satul Siminoc, am reabilitat două blocuri şi grădina de vară, iar lista realizărilor ar putea continua“, a declarat Crivineanu. Pentru mandatul viitor, edilul are în vizor crearea a 500 de noi locuri de muncă, amenajarea canalizării oraşului, finalizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Siminoc, asfaltarea completă a oraşului, construirea unui spital orăşenesc. Crivineanu a inaugurat ieri strada care poartă numele soldatului din Murfatlar răpus pe frontul din Afganistan, care a fost asfaltată.