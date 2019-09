Care este originea masajului erotic și ce presupune o tehnică profesională

În prezent, preconcepțiile cu privire la masajul erotic nu sunt pe deplin depășite. Chiar și asa, cei mai mulți optează pentru această formă de relaxare din varii motive. Acestea includ fie curiozitatea, lipsa afecțiunii din viața de cuplu sau restabilirea încrederii în natura sexuală a fiecăruia.

Pe această nișă s-au dezvoltat suficiente saloane care promit servicii profesionale. Ce înseamnă o astfel de tehnică în adevăratul sens al cuvântului va fi prezentat în cele ce urmează. Un jucător important pe această nișăeste salonul Artemis din București, iar serviciile pot fi vizualizate pe https://masajclub.ro/servicii-preturi-masaj-bucuresti.

Trebuie specificat încă de la început cămasajul erotic nu reprezintă doar o metodă de relaxare;dacă această tehnică este efectuată corespunzător, este perfectă pentru a îmbunătăți circulația sângelui și durerile musculare cronice.

Cu ce este diferit un masaj erotic practicat profesionist față de unul efectuat acasă?

Un masaj erotic la un salon precum este Artemis se defineste in primul rand prin experienta in domeniu. Fata de masajul practicat acasa, un salon care se respecta va avea intotdeauna acele detalii menite sa dezmierde simturile. Acestea suntalese pana la cel mai mic detaliu. Mirosul, lumina, spatiul si chiar amenajarea camerei sunt doar cateva elemente ce ies in evidenta.

De ce este importantă lumina?

Intimitatea trebuie sa atinga cote maxime, de aceea luminozitatea trebuie sa fie difuza. Si intesitatea este urmarita din acest punct de vedere. O lumina prea slaba nu starneste perceptia vizuala, iar cea prea puternica poate sa inhibe clientul.

In plus, o lumina calda, difuza are proprietatea de a crea iluzia unei aluri placute a participantilor.

Este recunoscut faptul ca la soloanele profesionale de masaj se utilizeaza uleiuri speciale. Acestea sunt alese in functie de arome si de proprietatile afrodisiace. Mai mult decat atat, acestea catifeleaza pielea mainilor maseuzei, conferind o experienta inedita in timpul masajului.

Un masaj eficient este direct proportional cu experienta maseuzei. Pe https://masajclub.ro/servicii-preturi-masaj-bucuresti, cei interesati se pot orienta asupra maseuzei preferate, cat si asupra serviciilor oferite de acestea.

Asa cum este specificat anterior, fiecare detaliu conteaza. Este un lucru mai putin stiut, dar tonalitatea vocii este decisiva. Felul de a vorbi si timbrul vocal ala maseuzei completeaza dezvaluirea tuturor simturilor. Pe langa tonalitate si aspect, vestimentatia si materialul joaca un rol important.

Serviciile in salonul Artemis sunt menite sa satisfaca cerinte si fantezii diverse. In plus, beneficiile unui masaj sunt recunoscute inca din cele mai vechi timpuri. Ofertele includ si varianta pentru cupluri. Este intens disputata ideea ca relatia de cuplu se deterioreaza daca nu exista comunicare si se pierde conexiunea fizica si psihica dintre parteneri. Acesta este un mod bun prin care sotii si sotiile regasesc placerea de a-si dezvalui simturile la un alt nivel.

Masajul erotic prins în paginile istoriei

Astazi este poate un subiect tabu, dar dozele de rasfat experimentate prin tehnicile de masaj sunt practicate inca din cele mai vechi timpuri. Mai mult decat atat, masajul se bucura de o istorie bogata inca din Antichitate.

Prima data tehnica masajului a fost recunoscuta pe intelesul oamenilor in secolul XIX. Insa oamenii au simtit nevoia de destindere inca din 1800 iHr. La inceput, povestile scrise sau nu relateazaasocierea masajului cu diferite plante,acesta fiind o forma terapeutica. Ulterior, uleiurile au luat locul simplelor plante si astfel, masajul se dovedeste un bun prilej de relaxare.

Medicii din acele timpuri au corelat puterea mirosului si a stimularii circulatiei cu vindecarea diferitelor afectiuni. Astfel, Hipocrat, parintele medicinei, s-a axat pe diverse metode de masaj pe care le-a transmis mai departe discipolilor sai. Fiecare sesiune demasaj era completata de ceea ce numim azi aromaterapie si de aplicarea uleiurilor direct pe piele.

Masajul erotic a aparut ca dorinta a oamenilor de gasi acea o forma completa de relaxare. Fiecare dintre cele 5 simturi sunt stimulate prin aceasta tehnica incitanta de masaj. In prezent, beneficiile asupra sanatatii fice si psihice sunt numeroase.

In plus, un astfel demasaj influenteaza pozitiv si relatia sau viitorele relatii de cuplu. Pe https://masajclub.ro/servicii-preturi-masaj-bucuresti, cei interesati gasesc mai multe detalii despre costurile si serviciile de la salonul Artemis, iar pe blog sunt prezentate printre altele informatii pretioase despre avantajele unui astfel de masaj.

(P)