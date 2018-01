Carnea de porc nu se scumpeşte de Crăciun

Spre deosebire de produsele lactate, prinse în valul de scumpiri care se va abate asupra românilor pînă la începutul anului viitor, tarifele la produsele din carne nu se vor majora pînă la Crăciun. Preşedintele Patronatului Român al Cărnii de Porc, Gheorghe Caruz, susţine că şi în cazul în care va avea loc o scumpire, aceasta nu va fi determinată de crescători, ci de intermediari. \"Preţul cărnii de porc se va menţine sau va avea o majorare nesemnificativă de sărbători. Mă refer aici la preţul fermelor de creştere a porcilor. Între noi şi consumatori mai există şi alţi operatori\", a declarat Caruz. Patronatul a arătat că preţul la carnea de porc, practicat de crescători, a scăzut în ultimul an. Astfel, faţă de 6,34 de lei pe kilogram în luna septembrie a anului trecut, preţul a fost de 5,28 lei pe kilogram în luna septembrie a acestui an, iar în prezent este de 5,07 lei pe kilogram. \"Deşi am scăzut preţul la carne, nu am observat aceeaşi modificare şi la consumator. Preţul a rămas la fel sau a crescut. Preţurile nu se fixează în general de producător, între noi şi consumator există intermediari, hipermarketurile\", a explicat Gheorghe Caruz. Crescătorii nu pot aplica însă scumpiri, chiar dacă preţul din prezent este redus în raport cu nivelul costurilor, iar fermele lucrează în pierdere. Aceştia au explicat că nu pot majora preţurile pentru că acestea sînt stabilite în funcţie de piaţă, iar cererea a rămas constantă, în timp ce oferta a crescut, ca urmare a înmulţirii numărului tăierilor de porci.