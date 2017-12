Cărţile de identitate, eliberate în timp record

În încercarea de a se ralia sistemului de evidenţă folosit în Uniunea Europeană, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (INEP) din România a luat măsuri speciale prin care durata de eliberare a cărţilor de identitate va fi redusă, în medie, cu zece zile. La nivelul Serviciului Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanei Constanţa, acest proiect a fost deja pus în aplicare de aproape un an, cu rezultate excelente. Durata de eliberare s-a redus semnificativ ca urmare a prelungirii programului de lucru cu publicul. Astfel, în fiecare joi, programul de lucru cu publicul s-a prelungit pînă la ora 18.30, permiţînd depunerea sau eliberarea mai multor documente de identitate şi evitînd în acest fel crearea cozilor de altădată. O altă măsură extrem de utilă menită să reducă timpul de lucru a fost cea privitoare la echipele mobile, unităţi create pentru a se deplasa la domiciliile unora dintre solicitanţi. Această măsură a început a fi pusă în aplicare încă de la începutul semestrului I şi s-a dovedit deja extrem de utilă, îmbunătăţind sistemul deja creat. "La Biroul Constanţa avem deja o astfel de echipă mobilă care acţionează direct la domiciliile persoanelor care nu se pot deplasa din motive medicale. Este practic vorba despre un singur om, comisarul Cadîr Dogan, care cu ajutorul unei camere digitale fotografiează persoana care a cerut actul de identitate. Lucrătorul Biroului procesează ulterior imaginile la sediu, pentru realizarea noii cărţi de identitate. Cu prilejul deplasării la domiciliul solicitantului, lucrătorul nostru intră şi în posesia celorlalte documente prevăzute de Ordonanţa 97/2005. În prezent avem în jur de 10 astfel de cazuri pe lună, echipa mobilă acţionînd pe raza municipiului Constanţa şi în comuna Cumpăna. Deplasarea echipei mobile se face doar în urma unei cereri exprese a "aparţinătorilor" persoanelor aflate în incapacitate de a se deplasa" a declarat comisarul şef Constantin Motoc, şeful Serviciului Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanei Constanţa. Instituţia în cauză funcţionează sub directa coordonare a directorului Teodora Crăciun, din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. Motoc a declarat că pentru moment nu se impune crearea unei alte echipe mobile, situaţia din municipiu fiind ţinută sub control. Şeful Serviciului a mai adăugat că pentru eliberarea cît mai rapidă a cărţilor de identitate s-a dispus afişarea în trei locuri la sediul Serviciului de informaţii privind modul de obţinere a cărţilor de identitate.