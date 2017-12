Cât vă costă să vă faceţi proviziile la Sărbătoarea Recoltei

09:39:21 / 26 Septembrie 2016

deschideti bine ochii

Trebuie sa deschizi bine ochii pentru ca esti furat ca la drumul mare. Cantarele sunt puse departe de ochii cumparatorilor sau sunt cantare pentru greutati mari care au erori daca cumperi mai putin. Am ales trei ciorchini de struguri si vanzatoarea s-a dus cu ei la cantarul aflat la 3 metri distanta, iar acolo, fara sa vad eu, a strecurat si doi pumni de boabe stricate. Vanzatoarea din Baia (in cladire) mi-a vandut o bucata de toba cu 10 lei. La 25 lei kg ar fi trebuit sa aiba 400 g dar cand am cantarit-o acasa avea vreo 300 grame. Eu am invatat lectia si nu mai cumpar nimic de la targ