Cataramă, interesat de o construcţie politică în jurul PNŢCD

Fostul liberal Viorel Cataramă a afirmat, miercuri seară, că discută momentan \"la o şuetă\" cu Victor Ciorbea, dar şi cu Aurelian Pavelescu despre formarea unei construcţii politice în jurul PNŢCD care să preia electoratul de dreapta nemulţumit, proiect pe care-l abordează şi cu Dinu Patriciu. \"Sunt persoane, politicieni preocupaţi de situaţia dreptei politice din România. Eu am constatat că, în acest moment, odată cu clarificarea ideologică a PNL-ului, cu măsurile luate de PDL la guvernare, există o nemulţumire a electoratului de dreapta\", a spus Cataramă, la o emisiune televizată, adăugând că cercetările făcute ar arăta că o nouă formaţiune aşteptată de electoratul de dreapta ar lua 25-30% din voturi. El a admis că, deocamdată, noua construcţie \"nu e un proiect, ci o idee pentru un proiect\", dar dacă se va transpune în realitate, va promova cota unică zero şi impozit pe salariu până la 2.500 de lei – zero. Omul de afaceri şi-a exprimat părerea că noua structură ar trebui condusă de Patriciu, dar că acesta nu este interesat de o astfel de variantă.