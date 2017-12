Câteva zeci de persoane au protestat din nou în Capitală față de votul în cazul Oprea

15:08:51 / 24 Septembrie 2016

Domnilor guvernantzi si politicieni, ganditzi-va la poporul obidit, LASATZI RAFUIELILE POLITICE, ca poporul v-a asezat, unde suntetzi !

Comunistii de ieri, asa zisii democratzi de azi ! Despre ce democratzie, vorbitzi ? Vorbe goale, fara contzinut / fara temei ! Chiar ganditzi, cand vorbitzi ?! Cine v-au spalat creierii, in halul asta, cine doreste ca sa preia puterea totala, ca-n comunism : Klaus W jOHANIS, D Ciolos, PNl-ul ( adica, tradatorii neamului romanesc ) , Nicusor Dan si altzii, ca ei. Nu, vedetzi cat sunt de avizi dupa putere ?! Calca pe : morminte, cadavre si tot ce le iese-n cale. De cand este la putere Johanis cu : " guvernul meu ", " partidul meu " si de cand, si-a luat tzara-napoi, care tzara, noi, poporul roman, ne vrem : tzara inapoi si viatza linistita, in Romania unde este binele promis, locurile de munca, viatza decenta ?! Viatza buna, este pentru cel mai odihnit si recreiat conducator de tzara, K W Johanis, si totzi din jurul sau : PNL-UL, GUVERNUL condus de D CIOLOS si........ ! Cei, care va repezitzi-n oamenii de rand, speratzi la un ciolan, dar care ciolan, ciolanul este aproape gol / golit de urmele de carne, de catre cei, care va infierbanta mintzile, si la urma, va vetzi trezi, cu-n os ros, in mana ?! Credetzi si speratzi ! Sa nu, ramanetzi doar cu sperantza si altzii cu foloasele : viatza, vilele, casele, concediile, excursiile, deplasarile cu cohorta pana la Sibiu si retur, in cele 52 de saptamani, cate are un an calendaristic, salariul maaare, toate / totul de LUX, si noi, oamenii pricajitzi ai acestei tzari bogate, dar care cersim din poarta-n, parta Europei, Asiei......, ca sa muncim / traim de pe o zi, pe alta !