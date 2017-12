CE a avizat favorabil suspendarea temporară a exportului de vaccin ROR

Comisia Europeană a avizat favorabil, în procedură de urgență, decizia de suspendare temporară a exportului intracomunitar a vaccinului combinat care protejează împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR), anunță Ministerul Sănătății. "La solicitarea ministrului Sănătății, prof.dr. Florian BODOG, Comisia Europeană (CE) a avizat favorabil, în procedură de urgență, decizia de suspendare temporară a exportului intracomunitar a vaccinului combinat care protejează împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR). Având în vedere epidemia de rujeolă cu care se confruntă țara noastră, dar și discontinuitatea în aprovizionarea cu vaccinurile obligatorii din Calendarul de imunizare, în data de 27 aprilie 2017, autorităţile române au notificat Comisiei Europene un proiect de Ordin care prevede blocarea exporturilor de vaccinuri, astfel încât să fie asigurat necesarul de doze pentru protejarea copiilor din România", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătății, remis marți. Astfel, Comisia Europeană a considerat că, în acest caz particular, solicitarea adoptării în procedură de urgenţă este justificată. Ministrul Sănătății a declarat că va lua toate măsurile necesare pentru ca pacienții români să poată beneficia la tim de vaccinuri, dar și de medicamentele și tratamentele de care au nevoie. “Din păcate, deși epidemia de rujeolă a fost anunțată acum un an, Ministerul Sănătății nu a luat măsuri corespunzătoare și nu a făcut niciun stoc de vaccin, pentru a suplimenta în județele unde acest produs s-a epuizat. Așa am ajuns la situația din acest moment, în care direcțiile de sănătate publică din 10 județe nu mai au stocuri de vaccin”, a declarat ministrul Sănătății, Florian Bodog. Ministrul a mai declarat că, în proiectul Legii vaccinării s-a prevăzut asigurarea unui stoc de minimum 6 luni pentru aceste produse.

Până pe data de 9 mai, s-au înregistrat 24 cazuri de decese în România din cauza rujeolei, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă până pe 5 mai fiind de 5.290.