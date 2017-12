Ce-i salvează pe medici ”de intervențiile brutale ale procurorilor”?

12:03:18 / 08 Ianuarie 2015

NU-I MAI PLINGETI DEGEABA

CE VA SPUNE FAPTUL CA NUMAI 407 MEDICI SUB 30 DE ANI SINT IN SISTEM? PINA LA 3000 CITI INTRA IN SISTEM,UNDE ESTE RESTUL? VA SPUN EU CA VOI VA FACETI CA NU STITI .--PLEACA SI MUNCESC IN STRAINATATE. ORICUM CARE VREASA PLECE IN STRAINATATE,PLEACA. NU II INVATATI LA SPAGA,CA O SA VA PARA RAU.EU SINT BOLNAV,SUFAR DE ANUMITE BOLI,DAR NU MERG LA DOCTORI,NU DIN CAUZA CA NU AS VREA,CI DIN LIPSA DE BANI.STIU CA DACA AJUNG ACOLO NU-MI FACE NIMIC DACA NU DAI DIN BUZUNAR.SI UITEASA NE IMBOLNAVIM SI AJUNGEM LA EI DOAR IN ULTIMUL STADIU,DOAR LA URGENTA CU AMBULANTA.