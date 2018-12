Cel mai dur examen de Rezidenţiat! Regulament draconic

Peste 8.400 de absolvenţi de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie s-au înscris pentru susţinerea examenului de rezidenţiat, care se va desfăşura la nivel naţional, în data de 18 noiembrie. Aproape 5.000 de locuri sunt scoase la concurs, scrie Mediafax. Peste 8.400 de candidaţi s-au înscris pentru susţinerea examenului de rezidenţiat. Examenul are loc în data de 18 noiembrie Dintre aceştia, 3.250 vor susţine examenul în centrul universitar din Bucureşti, se arată pe site-ul naţional de rezidenţiat. Potrivit sursei citate, 1.210 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine examenul de rezidenţiat la domeniile Medicină, Medicină dentară şi Farmacie în centrul universitar din Cluj-Napoca, aproape 800 în centrul din Craiova, peste 1.360 în Iaşi, aproape 700 în Târgu Mureş, iar în centrul universitar din Timişoara s-au înscris 1.130 de absolvenţi. Sursa citată mai anunţă că ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu. În acest an sunt scoase la concurs aproape 5.000 de locuri. Concursul va avea loc în data de 18 noiembrie în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Începând cu ora 8:30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu. Potrivit metodologiei examenului, candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10:00) nu mai au acces în sala de concurs.

REGULAMENT PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

În timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. “Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor patru ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere radiorecepţie. Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii) este socotită fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din concurs”, se mai arată în metodologie. La începutul lunii octombrie, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că medicii nu sunt pregătiţi suficient în sistemul de educaţie, precizând că a sugerat reprezentanţilor universităţilor de medicină ca examenul de rezidenţiat să fie mai serios. Pintea a spus că trebuie să fim “puţin mai exigenţi” în ceea ce priveşte medicina.