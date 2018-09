Cel mai văzut film al Americii! Box-office-ul nu minte!

Povestea fantastică "The House with a Clock in Its Walls", realizată de compania de producţie a lui Steven Spielberg, s-a plasat în fruntea box-office-ului nord-american în primul weekend de la lansare, potrivit datelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations preluate de AFP. Regizată de un specialist al genului horror, Eli Roth (''Hostel''), pelicula a obţinut încasări de 26,8 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada de vineri până duminică. "The House with a Clock in Its Walls", adaptarea unei cărţi apărute în 1973, spune povestea unui tânăr orfan care se mută în vila misterioasă a extravagantului său unchi.

Pe poziţia a doua în box-office se află ''A Simple Favor'', cu 10,4 milioane de dolari încasări în acest weekend şi 32,5 milioane de dolari de la lansarea sa în cinematografe acum două săptămâni.

''The Nun'', cea mai recentă producţie din seria ''Conjuring'', se află pe locul al treilea în clasament, cu 10,2 milioane de dolari încasări în acest weekend şi 100,9 milioane de dolari de la lansarea în cinematografe acum trei săptămâni.

''The Predator'' a căzut pe cea de-a patra poziţie în a doua săptămână pe marile ecrane, cu încasări de 8,7 milioane de dolari (40,4 milioane de dolari în total de la lansare).

După şase săptămâni în box-office, ''Crazy Rich Asians'' se află pe locul al cincilea, cu 6,5 milioane de dolari încasări în weekend şi 159,4 milioane de dolari în total de la lansare.

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. ''White Boy Rick'', povestea unui adolescent devenit traficant de droguri şi apoi informator FBI, a realizat încasări de 5 milioane de dolari (17,4 milioane de dolari în două săptămâni de la lansare).

7. ''Peppermint'', cu Jennifer Garner în rolul unei mame care luptă împotriva grupărilor mafiote şi a poliţiştilor corupţi, a obţinut 3,7 milioane de dolari în cea de-a treia săptămână în box-office (30,4 milioane de dolari de la lansare).

8. ''Fahrenheit 11/9'', noul documentar al cineastului militant Michael Moore, dedicat fenomenului Donald Trump, marchează cel de-al doilea cel mai bun debut în Statele Unite pentru regizor după celălalt documentar al său, ''Fahrenheit 9/11'', cu încasări de 3,1 milioane de dolari. Cu toate acestea, vânzările de bilete au fost sub aşteptări pentru numărul de săli în care a fost difuzat (1.719), potrivit datelor oferite de site-ul specializat Box Office Mojo.

9. ''The Meg'', cu Jason Statham care interpretează rolul unui scafandru aflat pe urmele unui rechin istoric gigant, a obţinut încasări de 2,3 milioane de dolari (140,5 milioane de dolari în total în cele 7 săptămâni de la lansare).

10. ''Searching'', despre un tată care demarează o anchetă pe internet pentru a da de fiica sa dispărută, a obţinut 2,1 milioane de dolari încasări (23,1 milioane de dolari în cinci săptămâni).