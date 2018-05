Centrul NATO din Chişinău se va închide? Promite Dodon

Centrul de legătură NATO din Chişinău va fi închis după alegerile parlamentare din acest an în Republica Moldova, a afirmat preşedintele Igor Dodon într-un interviu acordat luni postului de televiziune armatei ruse „Zvezda”, declarându-se convins că Partidul Socialiştilor, al cărui lider a fost până a deveni preşedinte, va câştiga scrutinul legislativ din acest an, informează luni portalul Deschide.md. „Încă în 2017, când am fost la Bruxelles, le-am spus să nu deschidă acest Centru de legătură NATO, deoarece noi vom veni la putere şi îl vom închide”, a spus Igor Dodon.

În acelaşi interviu, preşedintele prorus de la Chişinău a asigurat Moscova că nu există riscul amplasării de baze NATO în Republica Moldova. „Am vizitat toate bazele militare din Republica Moldova şi nu am văzut vreun risc sau tentative ale altor ţări de construire de baze pe teritoriul ţării noastre, şi sunt sigur că nu va fi nimic de acest fel pe termen scurt - cel puţin nimic de acest fel atât timp cât eu sunt preşedinte”, a declarat Dodon.

Întrebat dacă există posibilitatea apariţiei unor baze NATO în Republica Moldova, Dodon a răspuns: „Categoric, nu. Constituţia noastră stipulează statutul nostru neutru în cei mai clari termeni”, ocolind faptul că în Transnistria staţionează un contingent al armatei ruse Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), format pe rămăşiţele Armatei a 14-a, de peste 1.400 de militari, fără a lua în calcul „trupele de menţinere a păcii” ruseşti. Biroul de legătură NATO a fost deschis la Chişinău în luna decembrie 2017, aminteşte Deschide.md.