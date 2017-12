Cererea de demisie a lui Oprea a fost înregistrată la Senat

Fostul vicepremier Gabriel Oprea și-a depus luni seara demisia din Parlament începând cu 1 octombrie, potrivit solicitării făcute publice pe Facebook.

În textul postat pe pagina sa, fostul ministru invocă ''rețele'' care au scopul de a susține ''orice inițiativă care slăbește identitatea națională'', dovadă, în opinia sa, protestele din ultimii ani.

''Credeți că este o întâmplare faptul că Biserica este atacată sistematic de fiecare dată când există câte un protest de stradă? Lozinca ”vrem spitale, nu catedrale” credeți că este spontană? Credeți că este o întâmplare faptul că aceleași cercuri, aceiași oameni și aceleași ONG-uri poartă un război de uzură cu Parlamentul, cu Biserica și cu toți cei care apără interesele naționale în România? Eu cred că nu. Am văzut prea multe ca să mai cred în astfel de coincidențe. A căzut un guvern legitim, a venit un guvern de oameni scoși din jobenul 'european', s-au fabricat partide și a fost distrus sistematic principiul separării puterilor în stat. Prin acuzații aberante s-au desfăcut guverne, s-au dat jos miniștri, s-au schimbat majorități. Cine crede că este o întâmplare este naiv'', a scris Oprea.

El atacă mediul ONG, caracterizându-l drept ''o lume deloc mai bună decât cea pe care o înfierează cu mânie proletară''.

Oprea insistă că i-a susținut pe cei care conduc DNA, SRI și SIE.

''Toți cei care mă cunosc pot confirma că am susținut Justiția, l-am susținut pe președinte, fie că a fost vorba de Traian Băsescu sau de Klaus Iohannis, pentru că am crezut în ideea națională. Puteți să-i întrebați pe cei doi președinți și pe toți cei care au condus sau conduc DNA, SRI și SIE care a fost atitudinea mea în acești ani de când sunt în politică. Vă asigur că am luat mereu deciziile bune pentru țară și că i-am susținut necondiționat atunci când a fost vorba despre interesul României. Dar, la un moment-dat, se pare că interesele unora nu s-au mai potrivit cu valorile mele. Și de-atunci, asaltul. Ca la manual: elaborat, planificat și coordonat după toate regulile propagandei, cu atacuri, cu denigrări, cu minciuni, cu proteste'', susține el.

Oprea conchide afirmând că nu a obstrucționat niciodată acțiunile justiției la adresa. ''Am totuși credința fermă că orice om rațional înțelege ca sunt cu totul nevinovat și că, după ce justiția se va pronunța, va înceta și acest val de agresiuni la care am fost supus de atâta amar de vreme'', încheie el.

La începutul săptămânii trecute, Senatul a respins cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului vicepremier Gabriel Oprea, cu 73 de voturi "împotriva" solicitării DNA, doar 45 voturi "pentru" și 6 voturi anulate, Oprea rugându-și colegii să îl scape.

Ulterior, aproximativ 3.000 de oameni au protestat în faţa Senatului faţă de decizia parlamentarilor de a respinge cererea DNA.

DNA nu poate începe imediat urmărirea penală împotriva lui Gabriel Oprea. Având în vedere calitatea sa de fost ministru, DNA va trebui să ceară aviz de la președintele Klaus Iohannis, urmând ca șeful satului să încuviințeze începerea urmăririi penale.