Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut, luni, certificate de trezorerie cu maturitate de şase luni de 785,5 milioane lei, în ultima licitaţie programată pentru acest an, sumă cu 57,1% peste valoarea anunţată, iar randamentul mediu s-a plasat, pentru a 11-a licitaţie consecutivă, la 10% pe an. Cererea instituţiilor de credit a totalizat 1,255 miliarde lei, iar nivelul maxim al randamentului acceptat de către MFP a fost de 10% pe an. La precedenta licitaţie pentru vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la şase luni, din 14 decembrie, Finanţele au vândut titluri de 621,5 milioane lei, sub valoarea programată, de un miliard de lei. În luna decembrie, Finanţele au împrumutat 4,965 miliarde lei de la băncile comerciale, cu 3,4% mai mult decât valoarea programată de 4,8 miliarde lei, prin vânzarea de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat. (D.A.)