Cetăţeanul Coman - De ce milioane de euro în buzunare sportive private?

06:02:39 / 03 Aprilie 2018

H.C.D.S.

Cand vad actuala echipa HCDS si mai ales cand vad cum este apreciata si finantata de primarie nu pot sa nu ma gandesc ca este stopata din fasa cariera unor sportivi localnici sau din tara. Cand lotul echipei are 11-12 jucatori ex-iugoslavi iar in teren joaca 5-6 dintre ei este normal sa ma intreb cand vor apare si jucatori autohtoni de valoare care sa aduca un plus in handbalul romanesc. As mai intelege acest imens grup de straini daca la nivelul echipelor nationale am fi prezenti cu rezultate meritorii la C.E. si C.M. Dar asa nu ma incalzeste(prea mult) castigarea Cupei si cine stie,chiar a titlului national,spre gloria sportiva a lui Dane Sian,Cutra,Nicolic si a celorlati ex-iugoslavi