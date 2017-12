Cinci constănţeni au plătit cu preţul vieţii în accidentele de muncă din 2007

România este printre ţările cu cele mai mari rate de accidente profesionale din Uniunea Europeană, în fiecare an, mii de salariaţi fiind victime în cîmpul muncii. Oportunismul angajatorilor de a "fenta" cu orice preţ legea, dar şi reticenţa salariaţilor de a-şi cere drepturile prevăzute în normele de protecţie a muncii, aruncă o pată neagră în privinţa posibilităţilor de a lucra într-un mediu sigur. Din statisticile Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa reiese că acest an nu a debutat tocmai sub cele mai bune auspicii. Creşterea alarmantă a fenomenului este susţinută de un bilanţ tragic, în doar două luni reprezentanţii ITM înregistrînd cinci accidente de muncă soldate cu decese. Cifra este cu adevărat îngrijorătoare dacă ţinem cont că anul trecut au fost doar 16 decese, acest tablou sumbru fiind completat cu numeroasele accidente în care angajaţii îşi pierd definitiv capacitatea de muncă. "Dacă ar fi să facem o tipologie a accidentelor de muncă, cele mai multe au fost cauzate prin cădere de la înălţime. Ultimul accident de acest gen s-a produs săptămîna trecută, la <Şantierul Naval Constanţa>, cînd un bărbat a decedat după ce a căzut de pe o platformă foarte înaltă. Am avut şi cazuri cînd victimele au căzut de pe tractoare şi au fost prinse sub roţile mastodontului, cum a fost cazul unui bărbat din Valu lui Traian, sau au căzut şi au murit carbonizate în depozite de cereale. Aşa s-a întîmplat cu un bărbat angajat la societatea , aceeaşi unitate în care, anul trecut, o femeie şi-a pierdut viaţa după ce a căzut într-un depozit de cereale", a declarat inspectorul şef adjunct din cadrul ITM Constanţa, Marian Becheanu.

Specialiştii susţin că într-un top al domeniilor care implică cele mai mari riscuri în producerea accidentelor de muncă se află construcţiile, industria navală şi confecţiile. Concluzia autorităţilor evidenţiază faptul că producerea acestor tragedii ar putea fi evitată, dacă angajatorii şi salariaţii ar acorda o mai mare atenţie legislaţiei în vigoare, mai ales că ţara noastră trebuie să respecte cu stricteţe şi normativele europene. "Numărul accidentelor de muncă mortale produse în societăţile cu mai puţini salariaţi este mult mai mare decît cel înregistrat în marile unităţi comerciale. Pierderile umane şi financiare pot fi prevenite doar dacă factorii implicaţi vor conştientiza importanţa respectării cerinţelor de securitate în muncă impuse de legislaţia în domeniu", a completat Becheanu.