Cînd e să se aleagă praful...

Naţionala de fotbal a României a pierdut pe mîna ei şansa unui start cu dreptul în campania de calificare la EURO 2008. Chiar dacă au condus cu 2-0 şi îşi dominau clar adversarii, românii au căzut pradă superficialităţii şi auto-mulţumirii şi au sfîrşit prin a fi egalaţi. Mai mult, "tricolorii" au fost foarte apropape de o înfrîngere, însă în ultimul minut Chivu a izbutit să-l blocheze pe Bojinov, scăpat spre gol. Meciul a fost controlat de români încă din start iar surpriza pregătită de Piţurcă, Laurenţiu Roşu, a fost la un pas de deschiderea scorului în min.14, cînd a reluat alături din interiorul careului. Gloanţele lui Mutu din minutele 16 (şut puţin pe lîngă de la 22m) şi 29 (şut din unghi reţinut de Petkov) au anunţat golul lui Roşu din min.40: Mutu a întors cu capul o diagonală a lui Contra, iar Roşu a preluat, a pătruns în careu şi l-a executat pe Petkov, 1-0. Repriza secundă a debutat cum nu se poate mai bine pentru "tricolori": Marica i-a deposedat în careu pe Topuzakov şi Tuncev, l-a driblat apoi pe Petkov şi a înscris în poarta goală, 2-0. Românii erau "pe val" şi nici măcar castraveţarii nu aveau să anticipeze ceea ce a urmat. Pentru a doua oară în acest joc Lobonţ a boxat o minge ce putea fi reţinută, iar, în aer, Cociş a faultat în săritură şi s-a iscat lovitura liberă din min.82. A executat Martin Petrov şi a înscris cu largul concurs al lui Lobonţ, 2-1. Bulgarii au profitat imediat de degringolada din tabăra românilor şi au egalat în minutul imediat următor prin acelaşi M.Petrov, care, scăpat din marcajul lui Contra, a reluat nestingherit în poarta lui Lobonţ, 2-2. După ce Chivu a evitat înfrîngerea în ultimul minut, în prelungirile partidei Tamaş, a cărui lipsă de meciuri din picioare era mai mult decît evidentă, a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene. Culmea e că în teren Tamaş pare un simplu mieluşel faţă de aroganţa pe care o afişează în afara dreptunghiului verde. S-a încheiat 2-2, un rezultat dezamăgitor pentru noi, ce i-a dat posibilitatea infatuatului Stoicikov să-şi continue declaraţiile arogante asupra "mămăligalilor".

Au evoluat - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Chivu, Tamaş, Raţ - Codrea, Roşu (79 Maftei) - Fl.Petre (71 Nicoliţă), Dică (58 Cociş), Mutu - Marica; Bulgaria (antrenor Hristo Stoicikov): Petkov - Angelov, Topuzakov, Tuncev, Wagner - Kişişev (46 Iankov) - Peev (46 Georgiev), S.Petrov, Iankovici, M.Petrov - Berbatov (62 Bojinov). Au arbitrat: Stefano Farina - Paolo Calcagno, Alessandro Lion (toţi din Italia).

Stoicikov a jignit o jurnalistă

Încă de la sosirea în România Stoicikov i-a tratat cu dispreţ pe jurnaliştii români. I-a agresat la aeroport, i-a alungat din sala de conferinţe la hotel, iar ieri a dat dovada caracterului său la conferinţa de presă cînd a jignit o reporteră a postului Realitatea TV. "Cînd eu conducean Mercedes sau BMW, tu te plimbai cu bicicleta". La rîndul său, Victor Piţurcă a deplîns momentele de slăbiciune ale echipei trăite pe finalul jocului: "Din păcate, nu am reuşit să cîştigăm într-o partidă pe care am avut-o la discreţie. Este dureros, acesta este fotbalul. Este păcat că am pierdut puncte care contau enorm în economia acestei grupe. La Tirana ne aşteaptă o partidă extrem de dificilă", a spus selecţionerul la conferinţa de presă de după meciul de la Constanţa.