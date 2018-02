Cine a câştigat Eurovision România 2018? Citește și află!

Publicul a decis cine va reprezenta România pe scena de la Lisabona. Trupa The HUMANS a adunat cele mai multe voturi din partea românilor, în spectacolul transmis duminică, 25 februarie, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online, pe TVR+.

Piesa „Goodbye“ a primit 3277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Alexandru Matei şi Alin Neagoe, pe versurile textierei Cristina Caramarcu, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori. Pe locul al doilea s-au clasat Alexia&Matei cu piesa „Walking On Water“, care a obţinut 3114 voturi, urmaţi de Feli, cu „Bună de iubit“, melodie care a înregistrat 2862 de voturi. „E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere“, au declarat, la finalul show-ului, membrii trupei The Humans.

Clasamentul finalei Eurovision România 2018

Locul 1 - The HUMANS ('Goodbye') - 3277 de voturi

Locul 2 - Alexia & Matei ('Walking On Water') - 3114 voturi

Locul 3 - Feli ('Bună De Iubit') - 2862 de voturi

Locul 4 - Jukebox feat Bella Santiago ('Auzi Cum Bate') - 1728 de voturi

Locul 5 - RAFAEL & Friends ('We Are One') - 1446 de voturi

Locul 6 - Dora Gaitanovici ('Fără Tine') - 1415 voturi

Locul 7 - MIHAI ('Heaven') - 1165 de voturi

Locul 8 - Claudia Andas ('The One') - 974 de voturi

Locul 9 - Xandra ('Try') - 686 de voturi

Locul 10 - Teodora Dinu ('Fly') - 336 de voturi

Locul 11 - Echoes ('Mirror') - 325 de voturi

Locul 12 - TIRI ('Deşert De Sentimente') - 320 de voturi

Locul 13 - Erminio Sinni & Tiziana Camelin ('All The Love Away') - 303 de voturi

Locul 14 - Eduard Santha ('Me Som Romales') - 293 de voturi

Locul 15 - VYROS ('La La La') - 133 de voturi

Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională a avut cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite cu ocazia Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018.

Piesa care va reprezenta ţara noastră la Eurovision intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai.