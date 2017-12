Cine câştigă în războiul brocoli vs conopidă?

Chiar dacă răspunsul este cel intuit, ambele fiind extrem de sănătoase, între cele două legume, chiar dacă fac parte din aceeaşi familie, există diferenţe. Iar dacă eşti la cura de slăbire, ar trebui să ştii că brocoli are mai multe calorii decât conopida, fiind de preferat. Totuşi, cele 44 de calorii pe care le conţine o porţie de brocoli (cât încape într-o ceşcuţă) vin cu întreaga porţie de Vitamina C necesară pentru întreaga zi şi cu 15% din cantitatea de fibră pe care ar trebui să o asimilezi în decurs de 24 de ore, conform CookingLight.com. Tot brocoli conţine şi Vitamina A, folaţi cu potasiu. O porţie similară de conopidă, care nu conţine decât 29 de calorii, are mai puţini nutrienţi, însă tot îţi furnizează fibră şi 14% din cantitatea zilnică necesară de folaţi. Bonus: Vitamina C aproape la fel de mult pe cât conţine şi brocoli. De menţionat e faptul că cea mai înţeleaptă alegere este conopida ce are o nuanţă uşoară de oranj, care conţine de 25 de ori mai multă Vitamina A decât varietatea albă. O ceşcuţă de brocoli gătit în aburi conţine exact 44 de calorii, 5 grame de fibră, 123 de miligrame de Vitamina C, 505 miligrame de potasiu, 94 de micrograme de folaţi şi 114 micrograme de Vitamina A. O ceşcuţă de conopidă, gătită în mod similar, conţine 29 de calorii, 3 grame de fibră, 55 de miligrame de Vitamina C, 176 de miligrame de potasiu, 55 de micrograme de folaţi şi 1 microgram de Vitamina A.