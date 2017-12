Cine face parte din „statul paralel“

04:36:41 / 21 Noiembrie 2017

Statele Unite ale Americii controleaza Romania cu o structura de agenti coordonata direct de CIA, cunoscuta sub numele de Statul Paralel, din care fac parte urmatorii: (sursa: http://statulparalel.wikidot.com/) Klaus Iohannis - presedintele Romaniei Hans Klemm - Ambasadorul SUA la Bucuresti Laura Codruta Kovesi - Sefa DNA Eduard Raul Hellvig - Seful SRI Florian Coldea - Fost sef interimar al SRI Mihai Razvan Ungureanu - Fost premier si director al SIE Mugur Isarescu - Guvernatorul Bancii Nationale Monica Macovei - Membra a Parlamentului European Augustin Lazar - Procurorul General al Romaniei Mihai Fifor - Ministrul Apararii Nationale George Maior - Fost sef SRI, actualul ambasador al Romaniei in SUA Lavinia Stanciu - Judecator al CCR Dacian Ciolos - Fost premier Emil Hurezeanu - Ambasadorul Romaniei in Germania Dan Tapalaga - Redactor sef al sitului Hotnews (fosta Vocea Americii) Victor Cozmei - Ziarist la Hotnews