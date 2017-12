Cine va forma viitorul Legislativ

Un nou sondaj de opinie a fost dat publicității. Este pentru prima dată când trei partide despre care se credea că vor atinge pragul electoral de 5% sunt în mare pericol să nu acceadă în viitorul Parlament, scrie stiripesurse. Este vorba de ALDE, PMP și USR, care sunt în zona pragului. PSD are un galop de sănătate, în timp ce PNL scade sub pragul psihologic de 30%. Asta înseamnă că procentul de redistribuire va fi unul extrem de mare și va face ca primele două partide clasate să salte procente bune ca pondere în Legislativ. Potrivit datelor, PSD are 37%, PNL - 29%, UDMR - 6%, ALDE - 6%, PMP - 5%, USR - 4%, PRU - 3%, PER - 2%, Partidul Alianța Noastră - 1%, PRM - 1%, PSRO - 05% și PND - 0,5%. Studiul a fost făcut în perioada 29 august - 8 septembrie, în baza a 800 de interviuri realizate la domiciliul subiecților în București și țară. Marja de eroare este de plus/minus 3%. Cercetarea a fost realizată de voluntarii Centrului Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului.