Cine vor fi câștigătorii ediției 89 a Premiilor Oscar?

Grandioasa gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 26 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood, California, fiind transmisă în direct de canalul american de televiziune ABC, dar și în numeroase alte țări din lumea întreagă, printre care și România, fiind așteptată de milioane de cinefili.

Aflată anul acesta la cea de-a 89-a ediție, ceremonia de decernare a premiilor Oscar este organizată de Academia Americană de Film, organizație profesională onorifică, alcătuită din peste 6.000 de artiști și tehnicieni din lumea cinematografiei. Premiile Academiei Americane de Film, celebrele Oscaruri, vor recompensa, anul acesta, excelența în cinematografia anului 2016, în cadrul a 24 de categorii, la care se adaugă premiile onorifice, cele pentru realizări deosebite sau alte distincții.

Gazda ediției din acest an va fi comediantul, actorul și prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel. Lui i se va alătura o pleiadă de artiști, printre care cei patru câștigători la categoriile care recompensează cei mai buni actori ai ediției de anul trecut, Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance și Alicia Vikander.

DiCaprio a câștigat, în 2016, primul său Oscar din carieră, la categoria cel mai bun actor în rol principal, pentru filmul "The Revenant", iar Brie Larson a primit și ea, pentru rolul din "Room", prima statuetă Oscar, pentru cea mai bună actriță în rol principal. Mark Rylance a câștigat anul trecut Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, cu "Bridge of Spies", în regia lui Steven Spielberg, iar Alicia Vikander a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea din "The Danish Girl". Pe lângă aceștia, printre celebritățile invitate să prezinte câștigătorii prezentei ediții se numără și alte vedete, precum: Halle Berry, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael Garcia Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Kate McKinnon, Shirley MacLaine și Hailee Steinfeld, notează site-ul oficial al prestigioaselor premii, oscar.go.com.

Pe lângă actorii celebri care vor urca pe scenă, publicul va avea ocazia să revadă și muzicieni îndrăgiți, cum ar fi Justin Timberlake, John Legend, Sting sau Lin-Manuel Miranda, care vor interpreta piese muzicale nominalizate la ediția din acest an a Oscarurilor.

Nominalizările pentru cea de-a 89-a ediție a Premiilor Oscar au fost anunțate la 24 ianuarie 2017, de către președinta Academiei Americane de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Cheryl Boone Isaacs, căreia i s-au alăturat artiști precum Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman și Ken Watanabe. Dacă până anul acesta, acestea erau anunțate în cadrul unei conferințe de presă, pentru prezenta ediție nominalizările au fost făcute publice printr-o prezentare (streaming video), difuzată pe site-ul Oscar și pe alte platforme.

Cele mai importante categorii ale premiilor Oscar sunt: cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar, cea mai bună actriță într-un rol principal, cea mai bună actriță într-un rol secundar, cel mai bun film animat, cel mai bun regizor, cel mai bun film străin. De obicei, se fac câte cinci nominalizări pentru fiecare categorie.

Musicalul "La La Land" conduce în topul nominalizărilor pentru premiile Oscar, cu nu mai puțin de 14, fiind urmat de science-fiction-ul "Arrival" și de drama "Moonlight", care au primit câte opt nominalizări fiecare.

Anul acesta, la categoria cel mai bun film, se află în competiție producțiile "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester by the Sea" și "Moonlight".

Cel mai bun actor în rol principal va fi desemnat dintre Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") și Denzel Washington ("Fences"), iar pentru cel mai bun actor în rol secundar, disputa se va da între Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion") și Michael Shannon ("Nocturnal Animals").

Pentru categoria rezervată celei mai bune actrițe în rol principal, au fost nominalizate Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La La Land") și Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), iar cea mai bună actriță în rol secundar va fi aleasă dintre Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") și Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

La categoria cel mai bun regizor, au fost nominalizați Denis Villeneuve ("Arrival"), Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Damien Chazelle ("La La Land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea") și Barry Jenkins ("Moonlight").

Pentru cel mai bun film de animație, se află în competiție "Zootopia", "Kubo and the Two Strings", "Moana", "The Red Turtle", "My Life as a Zucchini".

Cât despre cel mai bun film într-o limbă străină, acesta va fi desemnat dintre "Land of Mine" (Danemarca), "A Man Called Ove" (Suedia), "The Salesman" (Iran), "Tanna" (Australia) și "Toni Erdmann" (Germania), coprodus de Ada Solomon.

Ada Solomon devine, astfel, primul producător român în cursa pentru premiul Oscar. Lungmetrajul este singura peliculă lansată în 2016 inclusă în TOP 100 cele mai bune filme ale secolului XXI de către BBC Culture, anunța Hi Film Productions, într-un comunicat. "Toni Erdmann", filmat aproape integral în România, spune povestea lui Winfried, un tată excentric, ajuns la pensie și pus mereu pe glume, care hotărăște să îi facă o vizită surpriză fiice sale, Ines, o femeie de carieră, care lucrează la un proiect important ca strateg corporatist în București. "Pentru mine este extraordinar că peste 700.000 de spectatori din Germania, și peste 500.000 de spectatori din Franța au făcut cunoștință prin intermediul acestui film cu o seamă întreagă de actori români cât și cu un personaj cheie al acestei povești: orașul București, o prezență extrem de puternică în film și dintr-o complet altă perspectivă decât cea pe care suntem obișnuiți să o vedem pe marele ecran. Sunt mândră că am fost parte a acestei experiențe și sper că voi mai avea parte de proiecte de asemenea forță", declara producătorul Ada Solomon. Din distribuția filmului fac parte Peter Simonischek și Sandra Huller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Putter, Hadewych Minis, Lucy Russell, alături de actorii români Vlad Ivanov, Ingrid Bisu, Alexandru Papadopol și Victoria Cociaș.

***

Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior "Oscar", au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt.

După acea primă ediție, ceremoniile de decernare a Premiilor Oscar au avut loc la hotelurile Ambassador și Biltmore, dar pe măsură ce evenimentul devenea tot mai grandios, sălile care îl găzduiau deveneau neîncăpătoare. Așa se face că a fost mutat în diferite alte locuri, iar începând cu anul 2002, gala Oscarurilor are loc la Teatrul Dolby, numit, inițial, Teatrul Kodak, notează site-ul www.oscars.org/.

Statueta care se înmânează câștigătorilor reprezintă un soldat cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile inițiale ale Academiei: actorii, scenariștii, regizorii, producătorii și tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor nu măsoară decât 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârșitul anilor '20, în urma creării Academiei de Arte și de Cinematografie, în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons și lucrată de sculptorul George Stanley.

Denumită, oficial, Premiul de Merit al Academiei, statueta a rămas cunoscută sub numele de Oscar. Inițial folosit ca o poreclă, originea acestui nume rămâne încă neclară. Cu toate acestea, se pare că ar fost folosit pentru prima dată de către Margaret Herrick, bibliotecar al Academiei și, ulterior, director executiv, căreia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul său, Oscar. Academia nu a oficializat acest nume până în 1939, cu toate că era deja foarte folosit, notează site-ul www.oscars.org.

Statuetele sunt realizate din bronz placat cu aur de 24 de carate. Numărul exact al statuetelor ce urmează a fi decernate nu este cunoscut înainte de deschiderea plicurilor din marea seară a Oscarurilor. Iar acest fapt se explică, pe de o parte, prin aceea că un singur premiu poate fi împărțit de doi sau de mai mulți câștigători, iar pe de altă parte, prin faptul că, pe lângă premiile acordate la categoriile din concurs, se mai conferă și premii onorifice.