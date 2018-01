Cine vrea să lucreze în administrație? Primăria Constanța face angajări!

13:01:00 / 31 Decembrie 2017

ASISTENTA SOCIALA

ASISTENTA SOCIALA ARE MAAARE NEVOIE DE PERSONAL. DA ACELE ANGAJATE CARE IS ASTAZI ACOLO SE BAT FUND IN FUND LA PAUZELE DE TIGARA SI CELE DE CAFEA. NU MAI ADUC VB AICI DE ASA ZISELE ANCHETE SOCIALE CARE TRE FACUTE ACASA BENEFICIARILOR DE ASISTENT PERSONAL. DINSELE ARGUMENTEAZA CA NU AU FONDURI PT MOTORINA PIRDALNICELOR MASINI. NU VB NIMIC DE COMODITATEA LOR. MULTE SA NU SPUN TOATE ANCHETELE CARE IS FACUTE ASTAZI IS INCROPITE PE COLTURILE BIROURILOR DDINSELOR.INTRE DOUA PAUZE CEA DE CAFEA SI CEA DE TIGARA. BINENTELES AU SI PAUZA DE MASA CARE III TOOOT SA FIE.FARA A MAI AMINTI AICI CA MAJORITATEA FUNCTIONARELOR SINT RUBEDENI ALE UNORA DIN PRIMARIE. SALARIILE BINENTELES SINT MODESTE DAR AS PUTEA SPUNE CHIAR PREA MARI PT CIIITA MUNCA FAC ACESTE FUNCTIONARE.IS FOARTE DERANJATE CIND LI SE AMINTESTE CA SINT PLATITE DIN TAXELE SI IMPOZITELE NOASTRE.DACA S-AR PUTEA FACE INBUNATATIRI AR FI OK DACA NU SE DEDUCE EFECTUL DE TURMA.AM MARE INCREDERE IN DOMNUL PRIMAR ACTUAL CA VA FACE CEA CE TRE PT INBUNATATIREA SITUATIEI PREZENTE. CUNOSC PERS CU HAND DE 5 ANI CHIAR MAI BINE CARE NU AU FOST VIZITATE O DATA O DATA DE ASA ZISA ANCHETA CU ACELE DOAMNE SIRGUINCIOASE''.