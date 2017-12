CIOBANU - Fosta clădire a CAP-ului, în reabilitare

Primăria Ciobanu derulează lucrări de reabilitare la fosta clădire ce aparţinea CAP-ului din comună. Reabilitările au început către finele anului trecut însă, dată fiind complexitatea lucrărilor, modernizarea lucrărilor se face treptat. Vechea clădire se afla în paragină şi nu mai era folosită pentru niciun eveniment organizat în comună, unul dintre motive fiind şi faptul că, în timpul fostei administraţii, nu s-a luat nicio măsură pentru renovarea şi reutilizarea construcţiei pentru diferite servicii din localitate, care nu aveau un sediu al lor. Primarul comunei, Ioan Suciu, speră că, odată cu reabilitarea clădirii, va organiza mai bine serviciile cu publicul. „Reabilitarea fostei clădiri a CAP-ului am început-o toamna trecută. Deocamdată am finalizat de reabilitat acoperişul şi urmează să ne ocupăm de interiorul şi de exteriorul clădirii. Am comandat deja uşi noi şi vom aduce mobilier în toate cele aprox. 12 încăperi ale clădirii. Sper ca, pînă la Paşte, să reuşim să finalizăm modernizarea clădirii”, a spus primarul. În noua clădire vor funcţiona arhiva, biblioteca, birourile RAJA, Oficiul Poştal Ciobanu dar şi alte servicii cu publicul. Costurile pe care le implică reabilitarea fostei clădiri a CAP-ului ajung la aprox. 200 de mii de lei, fondurile fiind asigurate de la bugetul local.