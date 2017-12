Cioloş, Dragu şi Dâncu, invitați în Parlament joi. Vasile Dâncu a anunţat că nu vine

Fostul premier Dacian Cioloş, foștii miniștri Anca Dargu şi Vasile Dâncu ar urma să fie audiaţi joi la ora 11:00 de comisiile de Buget, care anchetază rectificările bugetare din 2016, singurul care a transmis un mesaj comisiei, motivându-şi absenţa, fiind Dâncu. ''Mâine la ora 11:00 avem trei invitaţi importanţi, Dacian Cioloş, Vasile Dâncu şi Anca Dragu'', a declarat preşedintele Comisiei de buget, deputatul PSD Leonardo Badea. El a afirmat că Vasile Dâncu a trimis o scrisoare în care şi-a anunţat disponibilitatea de a veni la audiere săptămâna viitoare. ''Am primit o scrisoare pe mail de la domnul Vasile Dâncu care spune că este plecat în străinătate săptămâna aceasta şi vine oricând îl convocăm săptămâna viitoare. Deci nu o să poată să fie prezent mâine, are disponibilitate săptămâna viitoare'', a spus Badea. Nici Dacian Cioloș nu va participa joi la audierea din Comisia Buget-Finanțe, iar fostul ministru al Finanțelor Anca Dragu a trimis un răspuns scris membrilor comisiei, la care a subscris şi fostul premier Cioloş."Așa cum am convenit și comunicat domnului Leonardo Badea, președintele Comisiei de Buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, având în vedere caracterul tehmic al analizei propuse, consider că demersul dumneavoastră trebuie să beneficieze de suportul tehnical direcțiilor de specialitate din ministerele implicate în construcția și execuția bugetară din 2016. În sensul celor mai sus menționate și în speranța că în acest fel putem să ajutăm la o mai bună înțelegere a modului în care se fac și se realizează proiecțiile bugetare anuale, susțin și vă transmit răspunsul doamnei Anca Dragu, ministrul Finanțelor Publice în mandatul meu", se arată într-o scrisoare semnată de Dacian Cioloș și transmisă Comisiei Buget, finanțe și bănci. Cioloș a atras atenția asupra faptului că prezența sa în fața comisiei ar accentua caracterul politic. "În speranța că veți înțelege că o prezență personală în cadrul unor audieri, care au ca obiect lămurirea unor aspecte tehnice, ar accentua caracterul politic al unor astfel de dezbateri", a conchis Cioloș.

"Am transmis deja materialul tuturor membrilor comisiei și urmează ca acest material să fie analizat și dezbătut la o întâlnire viitoare. Sunt puncte de vedere pe care noi dorim să le analizăm în mod transparent, să formulăm răspunsul la cele 17 întrebări și să identificăm și instrumente de bune practici. Este important ca pe viitor rectificările și execuțiile bugetare să fie îmbunătățite", a declarat deputatul PSD Leonardo Badea.

Decizia foștilor guvernanți de a nu se prezenta în fața Comisiei Buget, finanțe și bănci a generat critici din partea unora dintre membri.