CJC nu poate prelua FC Farul

Dorinţa Consiliului Judeţean Constanţa de a deveni acţionar majoritar la FC Farul Constanţa nu s-a putut materializa din cauza datoriei de aproape 10 milioane de euro pe care clubul-fanion al fotbalului dobrogean o are către fostul patron, Gheorghe Bosînceanu. Ieri, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a anunţat încă o dată că instituţia pe care o conduce va prelua FC Farul dacă fostul patron va renunţa la datorie.

„Fostul proprietar al clubului Farul, Gheorghe Bosînceanu, are o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care trebuie să-şi recupereze de la clubul Farul 10 milioane de euro. Nu ştiu cum s-a făcut această datorie, dacă este sau nu în regulă. Este o hotărâre definitivă şi irevocabilă, la care se adaugă şi o hotărâre de executare silită. Am înţeles că a şi executat silit nişte sume pe nişte fotbalişti care s-au transferat. Acum a fost suspendată această hotărâre, deoarece clubul este în reorganizare judiciară. Am negociat cu actualii proprietari şi am obţinut un drept de 51% al Consiliului Judeţean Constanţa, cu obligaţia ca Gheorghe Bosînceanu să nu mai revendice, printr-un act notarial, datoria pe care o are clubul faţă de el. Noi, CJC, nu putem folosi banii publici ai locuitorilor judeţului Constanţa pentru a plăti datorii făcute anterior intrării noastre în acest club. Dacă Gheorghe Bosînceanu, public, la notariat, renunţă la aplicarea hotărârii privind recuperarea celor zece milioane de euro de la clubul Farul, atunci CJC este cu 51% acţionar în club şi facem un proiect pe termen scurt, mediu şi lung pentru a readuce echipa şi clubul unde au fost cândva. Gheorghe Bosînceanu refuză să renunţe în scris la această executare silită şi merge pe cuvânt de onoare. Aici nu este vorba despre cuvânt de onoare. Aici vorbim despre banul public şi de faptul că ne trebuie documente scrise. Dacă Gheorghe Bosînceanu nu face această hârtie este problema lui, nu a noastră. Eu, din punct de vedere moral, în situaţie de criză, am întins mâna şi am spus să sprijinim şi echipa de fotbal, având în vedere că am finanţat atâtea sporturi”, a declarat Nicuşor Constantinescu.

JUCĂTORII SE PREGĂTESC PENTRU SEZONUL VIITOR. În ciuda situaţiei incerte a clubului, jucătorii Farului continuă pregătirea pentru viitorul sezon al Ligii a II-a sub comanda antrenorului Ion Răuţă. Astfel, ieri după-amiază, pe stadionul „Farul”, s-a disputat întânirea amicală dintre FC Farul Constanţa şi ACS Callatis 2012 Mangalia, echipă nou-promovată în Liga a III-a. Gazdele, susţinute de câteva zeci de suporteri, s-au impus cu 6-1 prin golurile marcate de Ivanovici (min. 17), Mansur (min. 26 şi 43), Asmin (min. 31-autogol), Butoi (min. 81) şi Chira (min. 89), respectiv Şt. Filip (min. 64). Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Răuţă): G. Curcă - Niţescu, Răvoiu, Bumbac, Stroe - Ivanovici, Coconaşu, Berti, Mansur - Igiroşanu, Pantelie. Au mai jucat: V. Neagu, Popa, Muscă, E. Năstase, Butoi, Chira, Pîslaru, Coteanu, Tudor; Callatis (antrenor Bănică Oprea): Drumen - Nan, Asmin, Stavian, Evdochim - Enis Cogali, Erdinci Cogali, Calagi, D. Călin - Chisoceanu, Vărzaru. Au mai jucat: Hetruc, Sali, Petcu, Cionac, David, S. Andrei, Şt. Filip, Bîrboră, Mitescu, Manoilă, Troacă, L. Alexandru, Dumitraşcu, A. Anghel, Pătraşcu, L. Florea. Au arbitrat: Claudiu Marcu - Gabriel Georgescu şi Sebastian Stoianof (toţi din Constanţa). Sâmbătă, la Mangalia, este programat un nou joc de verificare între cele două formaţii.