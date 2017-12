Claudiu Ceti (PPU-SL): „Tinerii să vină în locul vechilor politicieni“

Cotidianul „Telegraf” a lansat o provocare către toți candidații la Primăria Constanța, care s-au angajat într-o luptă aprigă la alegerile locale din 5 iunie. În fiecare zi vom publica un interviu în care încercăm să vă dezvăluim planurile, intențiile și, poate, puțin din personalitatea fiecărui pretendent la postul de primar al Constanței. Candidatul PPU-SL, Claudiu Octavian Ceti, cel mai tânăr dintre cei care au intrat în această luptă electorală, ne-a vorbit despre proiectele sale privind înființarea unui spital regional și a unui parc industrial la Constanța.

Reporter (Rep.): De ce candidați la Primăria Constanța?

Claudiu-Octavian Ceti (C.O.C.): Era un pas normal pentru mine, ca tânăr. Am început încă din liceu să mă implic în tot felul de activități derulate de mai multe organizații nonguvernamentale. Am lucrat în cadrul primei confederații patronale din România. Din această postură și din cea de tânăr antreprenor am lucrat îndeaproape cu factorii decidenți. Am realizat, după o vreme, că dacă ne dorim schimbarea clasei politice, pentru care a ieșit lumea în stradă și în 2014, și în 2015, trebuie să ne implicăm noi, tinerii, în politică. Să le luăm locul celor de care ne-am săturat și de care vrem să scăpăm.

Rep.: Cum ați ajuns să intrați în lupta electorală din partea PPU-SL?

C.O.C.: Pentru că aici mă regăsesc. Fac parte dintr-un grup de tineri care și-au dorit o „umbrelă” mai mare. După ședințele grupurilor de dialog social la care participam ca reprezentant al patronatelor, totul se finaliza cu un proces-verbal și atât. Nu prea se făceau lucruri. În primul rând, am identificat un șablon de partid din care ne-am dorit să facem parte. Noi ne îndreptam spre doctrina de centru, nu ne regăseam nici în doctrina socialistă, de stânga, nici în cea liberală. Cel mai bine ne-am regăsit în PPU-SL, care se apropie mult de ideile noastre. Este un partid de centru, care reprezintă clasa de mijloc. Am ales acest partid și datorită unuia dintre lideri, senatorul Ioan Ghișe, care mi-a fost mentor.

Rep.: Printre proiectele dumneavoastră se numără înființarea unui spital regional de pediatrie. Cum vreți să îl realizați și cu ce fonduri?

C.O.C.: Ne-am gândit la un spital care cuprinde 16 secții, printre care se numără chirurgia pediatrică și una de medicină materno-fetală, în cadrul căreia vor fi tratate și supravegheate sarcinile cu probleme. Acest spital va fi administrat de municipalitate. Valoarea construcției, fără echipamente, ajunge la aproximativ 2,5 milioane de euro, iar o investiție de aproximativ trei milioane de euro rezolvă și problema dotărilor. Cea mai sigură sursă de finanțare pentru o asemenea investiție sunt banii europeni. Cofinanțarea de maximum 10% poate fi asigurată ușor din banii locali.

Rep.: Ce planuri aveți pentru dezvoltarea economică a Constanței?

C.O.C.: În primul rând, trebuie să pornim de la crearea de locuri de muncă. Constanța are nevoie de un mediu de afaceri sănătos, mai ales pentru că este o poartă de intrare în Uniunea Europeană și nu extremitate estică. Cea mai bună oportunitate este crearea unui parc industrial, în care să putem atrage posibilii investitori.

Rep.: În ultimii 16 ani, administrația constănțeană a derulat mai multe programe sociale, unele dintre ele fiind în premieră la nivel național. Plănuiți să le continuați? Cu ce noutăți veți veni din acest punct de vedere?

C.O.C.: Programele sociale derulate până acum au fost foarte bune și trebuie continuate, însă pot fi duse mai departe atât cât permite bugetul. De aceea este nevoie de crearea de locuri de muncă. În plus, trebuie să ne axăm pe atragerea și menținerea tinerilor profesioniști. De exemplu, noi avem în program acordarea de locuințe gratuite, plata utilităților și scutirea de taxe și impozite locale pentru tinerii medici care vin să se specializeze la Constanța. De asemenea, avem în vedere atragerea de investiții private în sistemul medical, care va facilita și dezvoltarea turismului medical în Constanța.

Rep.: Apropo de turism. Ce planuri aveți în această direcție?

C.O.C.: Tot programul nostru este integrat. Totul se leagă. Nu sunt idei izolate, pe domenii. Dacă vorbim de turism, ne gândim să transformăm Constanța în „Capitala tinerilor din România”. Pentru acest lucru, trebuie să organizăm cât mai multe evenimente. Să facilităm organizarea de evenimente. Trebuie înființată, în cadrul Primăriei, o direcție sau un birou de cultură. Muzeele de pe teritoriul municipiului trebuie să intre în subordinea Primăriei. Programul la aceste instituții trebuie extins și în weekend. Spectacolele de teatru trebuie să fie promovate mai bine, să fie mai atractive, să vină mai mulți oameni să plătească bilet. Artiștii să fie încurajați și să fie incluși într-un amplu program turistic. De asemenea, Constanța are nevoie de evenimente, multe evenimente, în care trebuie să se implice și municipalitatea. Nu doar financiar, ci acordând facilități, cum ar fi infrastructură, servicii de pază, transport. Totul trebuie integrat într-un program amplu. Să știe stânga ce face dreapta, să fie toată lumea implicată.

Rep.: În ultimii patru ani, o cincime dintre primarii constănțeni votați în 2012 au rămas fără mandat. Printre ei se află persoane condamnate penal. Cum comentați?

C.O.C.: Sunt mulți primari, mai ales în mediul rural, care confundă Primăria cu moșia personală. De asemenea, mulți lideri de administrație locală care nu au niciun fel de pregătire și care atrag în jurul lor oameni nepregătiți. Mulți și-au angajat funcționari care să semneze, nu să gândească. De asemenea, este o mare problemă, tot în mediul rural, cu lipsa de personal calificat. Nimeni nu vrea să se angajeze în administrația publică pentru că salariile sunt mici. Așa se ajunge în situația în care se comit greșeli.

Rep.: O altă problemă a funcționarilor publici este aceea că acțiunile în forță ale DNA și ANI au provocat o teamă în rândul lor. Mulți refuză să mai elibereze și să semneze documente importante, de teama anchetelor. Cum ați gestiona o asemenea situație?

C.O.C.: Fiind jurist de profesie, nu pot să gestionez o asemenea situație decât într-un singur mod. Să răspund solicitărilor autorităților statului, să pun la dispoziție toate documentele cerute. Să dau curs invitațiilor și citațiilor, să îi încurajez pe angajați să meargă unde sunt chemați și să lucrez cu organele de anchetă în așa fel încât să nu se creeze blocaje în cadrul instituției.

Rep.: Cum plănuiți să combateți birocrația?

C.O.C.: Asta este o problemă sensibilă, care trebuie să fie rezolvată de sus, de la Parlament. Trebuie creat un sistem național de combatere a birocrației. De altfel, se lucrează la un asemenea sistem în cadrul Guvernului. Primăria nu poate să facă multe lucruri în acest sens, în afară de gestionarea unui sistem informatic, de actualizarea lui, de creșterea efectivelor de personal și de prelungirea programului la birourile Primăriei, astfel încât să vină și în întâmpinarea oamenilor activi, care nu ar mai trebui să fie nevoiți să se învoiască de la muncă pentru a-și plăti taxele, de exemplu.

Rep.: Candidați din partea unui partid nou și nu prea cunoscut. Dacă nu veți avea susținerea aleșilor locali, sunteți dispus să faceți compromisuri?

C.O.C.: Scopul scuză mijloacele. Politica este lumea compromisului. Aș face compromnisuri pentru a-mi duce proiectele la bun sfârșit pentru că nu le fac pentru mine, personal, le fac pentru tineri. Voi negocia la fiecare ședință de Consiliu Local și fiecare proiect. Sunt dispus să fac orice alianță și compromis.

Rep.: Ce aveți în plus față de alți candidați?

C.O.C.: Nu este vorba de mine, ci despre întreaga echipă. Sunt cel mai tânăr candidat la Primăria Constanța, la vârsta de 29 de ani, am cea mai tânără echipă. Ceti și echipa sa vor fi singurii reprezentanți reali ai tinerilor, ai antreprenorilor, ai mediului de afaceri, ai patronatelor, ai ONG și ai societății civile.

Rep.: Cum este omul Claudiu Ceti, dincolo de carieră și administrație?

C.O.C.: Omul Claudiu Ceti înseamnă carieră. Omul Claudiu Ceti este un om care își iubește familia. Claudiu Ceti este un formator de opinie, este unul dintre puținii tineri care și-au dedicat viața carierei, activităților comunitare și care s-au implicat în politică pentru a schimba vechea clasă politică, având voința, curajul și perspectiva de a surprinde Constanța.

