Ion Budi (independent): „Primăria ține de management, nu de politică“

15:27:03 / 29 Mai 2016

esti trist rau

hopa...... am ajuns sa o vad si pe asta . nu pot sa cred ca ai tupeul si curajul de a critica si acuza administratiile anterioare referitor la managementul defectuos.... Pai domnule Budi nu cumva datorita lor ai facut tu "antreprenoriat" 15 ani, asa cum te lauzi ? Nu cumva datorita lor ai putut functiona si prospera , cu toate ca nu ai respectat in totalitate regulile de functionare in vigoare la data respectiva ? Gresesc eu sau administratiile anterioare au dorit ca micii investitori sau micii afaceristi sa poata desfasura o activitate in mod legal sau mai putin legal , in ideea de a prospera statiunea si a promova turismul atat cat se putea ? Sau sa ne aducem aminte de legalitatea in care a functionat clubul Crush ? Dar clubul LUV ? ia sa vedem noi daca are toate avizele necesare functionarii????? Domnule Budi incercarea de dezicere de vechile administratii care v-au facut sa fiti cine sunteti , mi se pare ridicola si de prost gust . Iar antreprenoriatul asta de care tot vorbesti l-ai facut strict in baza simpatiilor generate de stimabila sora si a vechilor prietenii . Grija mare la ce afirmati in decursul acestei campanii.........O zi frumoasa