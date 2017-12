Colțul Troll-ului - ANAF visează mălai, dar n-are dinți să-l ronțăie

Fiscului i-ar plăcea tare rău de tot ca toată suflarea antreprenorială din România, că-i hyper/super/minimarket sau butic de la colțul unei ulițe prăfuite, să aibă casă de marcat cu jurnal electronic, conectată la serverul statului. Trebuie să investească și operatorii economici, dar și ANAF. Și, dacă lucrurile-s clare pentru firme (iei o casă, plătești netul), Fiscul n-are nici cea mai mică idee ce urmează, nefăcând până-n prezent nicio estimare a costurilor pe care le va suporta. „Croația a implementat un sistem similar, la o scară mai redusă decât cea din România. A costat șase milioane euro, dar recuperarea banilor s-a făcut în primele opt minute de funcționare“, spune șeful direcției IT din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Marius Peștină. În România, sistemul ar putea deveni funcțional la 1 iulie 2019. Cerințele legate de business (adică ce trebuie să transmită casele de marcat) au fost finalizate abia săptămâna trecută. Acum, ANAF trebuie să-și dea seama de cerințele tehnice, dar numai după ce face o estimare a volumului de date care îi va veni-n server. Apoi se face o nouă estimare - de ce spațiu de stocare e nevoie, de ce putere de procesare e nevoie etc. și etc. De notat că, în prezent, sistemul IT al ANAF e la un pas de colaps, după cum a spus însuși șeful instituției. Investiții nu s-au mai făcut de multă vreme, asta deși instituția are în derulare un program de modernizare (cu Banca Mondială). Și, pe lângă fluxul informatic de la firme, se mai pregătește și marea globalizare a veniturilor. Adică ANAF va trebui să proceseze și declarațiile/datele celor șapte - opt milioane de gospodării care-și vor declara încasările și cheltuielile. Cu alte cuvinte, Fiscul tre' să-și schimbe urgent calculatorul. Poate de Black Friday.