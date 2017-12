Colțul Troll-ului - De fapt, ia mai du-te-n...

Colțul de azi e un pic mai „no comment“. Zboară pe toate canalele cuvinte mari despre libertatea de exprimare, periclitarea emisiei, gâtuirea presei și presiunea banilor cu aromă politică. Tot soiul de personaje fățarnice bat câmpii cu grație, întru satisfacerea propriilor motivații absconse. Departe de circul românesc, în lumea normală în care funcționează zilnic cel mai mare cotidian de business al lumii, „Financial Times“ (FT), se întâmplă lucruri de neconceput pentru mințile noastre. Ziarul a publicat un material critic la adresa CEO-ul gigantului IT Hewlett Packard Enterprise, Meg Whitman. Replica n-a întârziat, directorul de marketing al HP, Henry Gomez, amenințând că va reduce semnificativ (nu de tot, atenție) publicitatea cumpărată în paginele FT. Mutarea a fost făcută, evident, cu acordul lui Whitman. Până aici, totul pare normal. Presa scrie ceva, iar compania privată bogată amenință cu repercusiuni de ordin financiar. Răspunsul, publicat pe prima pagină a FT, însă, e ceva special. Lângă poza lui Meg Whitman e scris cât se poate de clar următorul mesaj - „Actually, go fuck yourself!“. În traducere de Irina Margareta Nistor - „Du-te la naiba!“. În traducere liberă... știți voi. Autorul materialului buclucaș, Lucy Kellaway, continuă apoi așa: „Materialul nu a fost subiectiv și mi-e teamă că nu înțelegeți modelul nostru de business. Refuzul redactorilor noștri de a se gândi la impactul articolelor asupra veniturilor din advertising este exact ceea ce ne face să fim un ziar decent. E motivul pentru care vreau să continui să lucrez aici. Și este motivul pentru care FT continuă să mă plătească“. După cum spuneam... no comment.