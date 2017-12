Colțul Troll-ului - Manipularea, a doua natură a BNR

BNR folosește o tehnică de manipulare extrem de eficientă - ex-banker-ul Lucian Isar o numește „declarația pe persoană fizică“. Ce și cum? Simplu. Cineva din BNR (viceguvernator, director de direcție, specialist, consultant, afiliat etc) spune ceva undeva (ziar, blog, conferință de presă) despre un subiect, oricare-ar fi el (fiscalitate, politică monetară, guvern, investiții, curs valutar, agricultură, job-uri, astronomie, fotbal, politică etc). Apoi se face monitorizare. Dacă reacția publică e „Mai lasă-ne, bă, cu aberațiile-astea!“, BNR zice așa - „Declarația lui Icsulescu a fost făcută în nume personal. BNR nu își asumă opinia respectivă“. Dacă lumea e încântată de cum a bătut câmpii Icsulescu, banca centrală nu mai zice nimic, ba chiar publică totul pe blogul oficial (Opinii BNR, punct ro, evident). Tare, nu? Exemple sunt multe, dar uite-l pe cel mai recent - acum o săptămână, șeful Direcției de Stabilitate Financiară din cadrul băncii centrale, Eugen Rădulescu, spunea că peste 4.000 de români au făcut notificări de dare în plată și să văicărea că prețurile apartamentelor și caselor scad și că cei care vor să vândă încasează mai puțini bani. Nasol cu cererea și oferta și piața liberă. Un' se cred? În democrație? Le trebuie un pic de intervenționism comunist în freză ca să-și (re)învețe locul. În fine, după cum remarcă Isar, „realizând că 4.000 de cereri sunt departe de panica indusă anterior de Isărescu, comunicatorii băncii centrale au menționat rapid că părerea lui Rădulescu e personală și au subliniat că BNR nu are date actualizate referitoare la darea în plată - asta da abordare superficială“. Și periculoasă, de altfel...