Concerte rămase pentru 2015

Deși grosul evenimentelor concertistice importante din România se derulează în perioada verii, pentru ultimele trei luni ale anului au rămas o serie de concerte foarte interesante la care românii vor putea participa. Jose Carerras, Emil Kusturica, Chris de Burgh sau Eros Ramazotti sunt artiști pe care spectatorii noștri îi pot vedea live până la sfârșitul anului pe scenele din țară. Orchestra Pink Martini concertează pe 4 octombrie la Sala Palatului din București, iar pe 10 octombrie vor cânta pe aceeași scenă și olandezii de la BZN. Rapperul X-Zibit cântă pe 17 octombrie în clubul One din Capitală, iar Emil Kusturica & The No Smoking Orchestra - pe 23 octombrie, în parcul Herăstrău. Anastacia vine pe 4 noiembrie la București și va cânta la Sala Palatului, iar Jose Carerras concertează pe 26 noiembrie la pavilionul Romexpo. Britanicul Chris de Burgh concertează, de asemenea, pe 19 noiembrie la Sala Palatului, iar Nightwish cântă pe 10 decembrie la Romexpo.