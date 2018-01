Conducerea Spitalului Judeţean promite schimbarea instrumentarului chirurgical

În urmă cu un an, la cel mai mare spital de urgenţă din judeţ a ajuns un medic austriac care a opera,t împreună cu o parte dintre colegii săi români, cîţiva copii care sufereau de diferite malformaţii. Medicii români spuneau că au primit de la colegii din Austria cîteva dintre instrumentele necesare intervenţiilor chirurgicale de fineţe, inclusiv aţă de sutură, deoarece aceea pe care o utilizau era “bună pentru cusutul pantofilor”. Conducerea celei mai mari unităţi din judeţ promite că situaţia se va schimba în cel mai scurt timp. “Vom achiziţiona instrumentar chirurgical nou. Pense, ace de sutură, aţe, toate vor sosi în maximum două săptămîni. De asemenea, am achiziţionat şi 100 de perfuzoare noi, deoarece cele vechi erau ruginite, unele defecte şi nu mai puteau fi utilizate”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian. Investiţia se ridică la cîteva mii de euro, însă conducerea unităţii sanitare a găsit o modalitate de a o amortiza. “De cînd am introdus sistemul de intrare în spital pe bază de cartele, am început să avem şi cîştiguri suplimentare. Astfel, în weekend, din vînzarea cartelor realizăm în jur de 25 de milioane de lei pe zi, iar în timpul săptămînii, cam 22 de milioane de lei pe zi. O parte din aceste sume va fi destinată acoperirii costurilor instrumentarului. Nu doar în secţiile de chirurgie vom cumpăra instrumentar nou, ci în toate clinicile”, a declarat dr. Stoian.

Mai mult decît atît, conducerea unităţii sanitare intenţionează să extindă sistemul de acces pe bază de cartele şi în secţiile din spital, nu numai la intrarea în spital. “Instrumentarul este acoperit cu doar o parte din banii care rezultă din vînzarea cartelelor. Mai mult decît atît, intenţionăm ca la intrarea în fiecare secţie să montăm aparatele de acces pe bază de cartele. Astfel, accesul vizitatorilor în afara orelor de program va fi restricţionat. Am constatat că odată cu montarea acestui sistem de acces pe bază de cartele, s-a diminuat şi numărul de persoane care doresc să intre în spital în afara orelor de vizită”, a declarat dr. Stoian. Foarte multe dintre persoanele internate în spital sînt de acord cu introducerea cartelelor de acces. “De cînd nu se mai poate intra la întîmplare, la orice oră, este mai linişte în secţie. Stau de cîteva săptămîni în spital, deoarece am suferit o serie de complicaţii, aşa că ştiu şi cum era înainte de introducerea acestui sistem de acces. Sîntem foarte multe persoane internate într-un singur salon şi, cînd veneau foarte multe rude, indiferent de oră, chiar dacă mă simţeam rău şi voiam să dorm, nu puteam face asta”, a spus Ionica Topală, o pacientă internată în Clinica de Neurologie. Totuşi, există şi persoane care nu se pot obişnui cu acest sistem sau nu ştiu cum trebuie utilizate cartelele. La fel s-a întîmplat şi joi seara, cînd un vizitator, neştiind cum să utilizeze cartela de acces, a tras de uşă şi a spart geamul. “Această persoană nu a vrut să spargă geamul. Uşa ca să se poată deschide după introducerea cartelele, trebuie să aştepţi două secunde, ca să audă un clic. Credem că va trebui să securizăm geamurile, ca să nu se mai spargă atît de repede”, a declarat dr. Stoian.