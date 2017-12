Consilierii locali din Constanța ai PNL îi cer socoteală primarului Făgădău

00:49:09 / 07 Martie 2017

Sa te lauzi cu o "crestere" ...

... in conditiile in care nu ai fost in stare sa cheltui banii pentru investitii din 2016 este tipic PSD ... iar cel ma bun exemplu in acest sens este Puie Monta care se mandrea, in timpul guvernarii sale, cu cati bani are in pusculita statului, fara a mentiona ca asta se datoreaza faptului ca investitiile planificate nu s-au mai realizat ... cum sa te lauzi cu o astfel de "crestere", domnule Fagadau? Daca prin masurile luate de tine chiar cresteau incasarile la bugetul primariei atunci puteam spune: Jos palaria! Dar asa? Chiar nu ai niciun pic de decenta, crezi cumva ca suntem dobitoci sa iti mai inghitim multa vreme minciunile si promisiunile gaunoase? Iar Telegraf ii tine isonul si aflam ca, "cu toate astea" (adica chiar daca a fost prezentata triumfalist aceasta crestere magnifica de buget), consilierii opozitiei (despre care nu pot avea vreun cuvant de lauda dupa atatia ani de blaturi facute pe spatele constantenilor) nu sunt multumiti si ii cer primarului raportul privind starea orasului ...iar voi, cei din opozitie, va puteti spala o parte din pacate cand veti lasa deoparte lupta pentru osicioarele voastre micute (ca ciolanul mare e la psd acum) si veti intelege ca sansa voastra este sa ne dati o echipa buna si cinstita care sa puna pe primul loc renasterea orasului ... iar cand veti reusi sa faceti asta puteti incerca sa il demiteti pe fagadau prin referendum si sa avem alegeri anticipate in Constanta ... nu de alta dar nici orasul si nici oamenii cinstiti din el nu mai rezista mult sub stapanirea psd-ista