Constănţeni implicaţi într-o reţea internaţională de pornografie infantilă

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, arestarea pentru o perioadă de cinci zile a lui Ionuţ Vieru, de 22 ani, din Valu lui Traian şi a lui Mihai Georgescu, zis „Maimuţă”, de 22 ani, din localitatea 23 August, ambii fiind căutaţi de autorităţile judiciare italiene pentru comiterea mai multor infracţiuni contra copiilor. Potrivit mandatelor europene de arestare emise în luna martie, anul acesta, de Tribunalul Milano, în perioada 25 ianuarie 2006 - 30 septembrie 2007, cei doi au aderat la un grup infracţional condus de un cetăţean italian, Guido de Gregorio, specializat în domeniul prostituţiei şi pornografiei infantile. Reţeaua din care făceau parte constănţenii a fost destructurată în anul 2007, când poliţiştii norvegieni l-au prins pe Johan Martin Vie, poliţist, acuzat de pornografie infantilă şi sex cu minori. În urma percheziţiilor s-a descoperit că acesta avea şi un partener cu care făcea schimb de poze, informaţii, ba chiar organizau şi excursii în Constanţa pentru noi „producţii“ pornografice cu minori, Guido de Gregorio, specialist IT din Milano. Cei doi aveau o reţea bine pusă la punct, aveau abonaţi cărora le vindeau pozele cu copii filmaţi într-un apartament din cartierul constănţean Tomis Nord. Conform anchetatorilor, cei doi români l-ar fi ajutat pe Guido să racoleze peste 30 de copii sub 14 ani, pe care i-au fotografiat şi filmat în ipostaze indecente. Copiii racolaţi proveneau din familii dezorganizate şi sărace. Ulterior, constănţenii au postat imaginile pe internet, primind pentru fiecare copil racolat contravaloarea sumei de 500 de euro în diferite obiecte de îmbrăcăminte şi aparatură foto.

SE DECLARĂ NEVINOVAŢI. Prezenţi ieri în faţa instanţei, Vieru şi Georgescu au declarat că sunt de acord cu extrădarea lor în Italia întrucât sunt nevinovaţi şi vor să demonstreze acest lucru. „Vreau să se facă dreptate, eu nu am comis nicio faptă penală. Sunt un băiat liniştit, am loc de muncă, nu beau, nu mă droghez şi aş vrea să rămân în libertate până la extrădare”, a spus Ionuţ Vieru. La rândul lui, Mihai Georgescu a afirmat că nu vrea să fie arestat pentru că are un tată foarte bolnav. „Sunt unica sursă de venit a familiei mele şi mă pot găsi oricând acasă. Aş dori să fiu liber”, a susţinut Georgescu. Potrivit Codului Penal Italian, cei doi constănţeni sunt acuzaţi de infracţiuni contra copiilor, producere şi distribuţie de pornografie, exploatare sexuală şi prostituţie, fapte pedepsite cu maximum 12 ani de închisoare. Corespondentul acestor infracţiuni în Codul Penal Român este proxenetismul şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Mihai Georgescu a fost reţinut luni după-amiază, la domiciliul său din Piaţa Griviţei, din Constanţa, iar Ionuţ Vieru câteva ore mai târziu, în cartierul constănţean Coiciu. Instanţa a acordat termen de judecată pe 10 iunie, pentru ca procurorii să depună la dosar mandatele europene de arestare traduse în limba română şi pentru a se stabili dacă cei doi vor fi extrădaţi cu cătuşe la mâini sau în stare de libertate. Tatăl lui Georgescu, aflat în sala de judecată, a spus că fiul său a fost audiat şi în Norvegia, în calitate de martor cu privire la aceste acuzaţii, întrucât în afacere a fost implicat şi un cetăţean norvegian, dar nu a fost arestat.