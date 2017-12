Constănţenii, pe primul loc în România în activităţile filatelice

Sala Polivalentă a Colegiului Naţional Pedagogic "C-tin Brătescu" este gazda Expoziţiei Filatelice Naţionale pentru Copii şi Tineret - Junimea 2006, ediţia a II-a. Expoziţia a fost vernisată sîmbătă, prilej cu care au fost acordate premii unui număr de 74 de elevi de la diferite unităţi de învăţămînt din România.

Din Constanţa, 11 mici filatelişti au urcat pe podium pentru colecţiile expuse. "Această expoziţie a elevilor este dedicată integrării României în Uniunea Europeană. Pe plan local am fost sprijiniţi pentru a aduce această manifestare la Constanţa atît de primărie, cît şi de Consiliul Judeţean, precum şi de iubitorii de filatelie", a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene Filatelice "Tomis", Simion Tavitian. Manifestarea a fost una cu "greutate" dacă avem în vedere prezenţa preşedintelui Federaţiei Filatelice Române (FFR), Leonard Paşcanu, şi a preşedintelui Comisiei de Tineret din cadrul FFR, Cezar Vasilescu. "Am văzut pasiune şi rigurozitate la micii colecţionari, fapt care dă speranţe filateliei că aici avem un nucleu puternic. De altfel, cinci dintre colecţiile din acestă expoziţie vor fi selectate şi trimise la Expoziţia Internaţională Filatelică, care are loc peste două luni, la Bruxelles", a declarat Cezar Vasilescu.

Juriul a apreciat calitatea exponatelor prezentate, volumul de materiale şi a solicitat o implicare mai directă a dascălilor şi a profesioniştilor. "Sînt plăcut surprins de faptul că la Constanţa îşi dau mîna toate naţionalităţile conlocuitoare pentru a contribui la creşterea imaginii acestei zone. De asemenea, m-a uimit dragostea cu care s-au implicat cadrele didactice pentru a-i ajuta pe copii, dar şi atenţia autorităţilor municipale şi judeţene, fapt care a dat o amploare deosebită evenimentului. Spun cu toată sinceritatea, că acest oraş se instalează pe primul loc în România în ceea ce priveşte activităţile filatelice. Nu mă refer numai la expoziţia pe care o vernisăm astăzi, ci la toate evenimentele de acest fel organizate în ultima perioadă la Constanţa", a declarat preşedintele FFR, Leonard Paşcanu.