Constantinescu are în continuare interzis să se întoarcă la serviciu

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, nu va putea lua legătura, în continuare, cu angajaţii CJC şi consilierii judeţeni, deoarece Tribunalul Constanţa i-a respins, ieri, solicitarea de modificare a condiţiilor controlului judiciar. Decizia de ieri a Tribunalului nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Constanța în termen de 48 de ore de la comunicare. Constantinescu a solicitat la termenul de miercuri, în dosarul în care este cercetat pentru neplata unei facturi telefonice de 3.000 de lei la Centrul Militar Zonal (CMZ), modificarea prevederilor controlului judiciar care l-au pus în imposibilitatea de a-și exercita mandatul de președinte. Asta în condițiile în care instanța care a reglementat interdicțiile nu i-a interzis revenirea în funcția în care a fost ales. Practic, Nicușor Constantinescu este președintele CJC, dar nu poate merge la muncă pentru că nu are voie să ia legătura cu niciun angajat și nici cu aleșii județeni. „Am cerut modificarea controlului judiciar în sensul ridicării interdicției de a lua legătura cu angajații și consilierii, dar să se mențină aceea de a intra în contact cu persoanele care au legătură cu dosarul CMZ. Solicitarea este justificată și de faptul că niciun angajat al CJC nu are legătură acest dosar. Sunt pus în imposibilitatea de a-mi exercita atribuțiile, pentru că nu toate pot fi delegate către vicepreședinți. Ca președinte, eu sunt ordonator principal de credite, trebuie să plătesc facturile și să fac bugetul, mai ales că suntem la final de an. Nu pot să semnez documentele în parcare“, a declarat Constantinescu.