Constantinescu: ”Haideţi să încetăm cu arestările astea”

După 30 de zile de arest preventiv, președintele ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a petrecut primul weekend alături de familie și prieteni, sărbătorindu-și cu această ocazie ziua onomastică. Înainte să ajungă acasă, în primele minute de la ieşirea din Spitalul Penitenciar Rahova, unde a stat din 6 noiembrie, Constantinescu a declarat că nu doreşte nimănui să treacă prin ce a trecut el, afirmând că îi este foarte greu să explice în câteva cuvinte prin ce a trecut în SUA, unde a suferit intervenţii chirurgicale pentru cancer. Totodată, el a explicat că atunci când SUA au refuzat extrădarea sa, el a venit pe propria răspundere şi nesilit de nimeni în România ca să fie judecat. ”Sunt nevinovat, dovadă că am fost eliberat pentru lipsă de probe de două instanțe (Curtea de Apel Bucureşti în 26 noiembrie și Curtea de Apel Constanța în 5 decembrie)”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Întrebat care sunt condiţiile din penitenciar, președintele CJC a răspuns că sunt destul de proaste, adăugând că la spital au fost ceva mai bune, pentru că sunt mai puţini în cameră, ”sunt trei - patru maxim”. ”Cum să te simţi când ştii că eşti bolnav de cancer și trebuie să începi radioterapia. Eu de 30 de zile nu am fost tratat la oncologie nicio zi. Pentru că eu sunt un bolnav, chiar dacă am fost operat de cancer, trebuie să fiu tratat în continuare, să fiu supravegheat. Eu nu am început niciun tratament până acum”, a declarat președintele ales al CJC. El a notat că ”orice om trebuie să reziste la orice îi dă Dumnezeu şi viaţa”. ”Haideţi să încetăm cu arestările astea, să devenim normali, să nu ne mai arestăm unii pe alţii preventiv şi, până la urmă, să constatăm că, de fapt, nu-i condamnat nimeni”, a mai declarat el.

ELIBERARE Reamintim că judecătorii Curții de Apel Constanța au admis, vineri, contestația împotriva mandatului de arestare preventivă pe numele președintelui ales CJC în dosarul Centrului Militar Zonal, după ce, în urmă cu două săptămâni, Curtea de Apel București luase o decizie similară într-un alt dosar, cel al Curții de Conturi și cel al certificatelor de urbanism. În ambele cazuri, magistrații au înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar. În perioada aplicării măsurii controlului judiciar, Constantinescu trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţă de câte ori este chemat, să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei şi să se prezinte la Poliţia Constanţa, conform programului de supraveghere întocmit de poliţişti sau ori de câte ori este chemat. De asemenea, Nicuşor Constantinescu nu trebuie să depăşească teritoriul României.