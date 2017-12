Convocări-surpriză ale lui Victor Piţurcă

Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat lotul de 14 jucători din campionatul intern pe care va miza la turneul amical pe care prima reprezentativă a României îl va efectua în Elveţia. Naţionala de fotbal a României va întâlni, în cadrul acestui turneu, reprezentativa Albaniei la 31 mai (ora 20.00) şi Algeria la 4 iunie (ora 21.30). Piţurcă a chemat la lot pentru aceste partide trei jucători de la FC Viitorul (locul 12 la finele sezonului 2013-2014), Cristian Manea, Florin Tănase şi Bogdan Mitrea, dar şi unul de la divizionara secundă CS U. Craiova, Bogdan Vătăjelu. Cei mai mulţi jucători sunt de la Steaua - patru, în timp ce proaspăta câştigătoare a Cupei României, Astra Giurgiu, are trei fotbalişti convocaţi. Celor 14 jucători din campionatul intern li se vor alătura alţi 14 care evoluează în campionatele din străinătate. Iată lotul care va participa la turneul din Elveţia: Tătăruşanu (Steaua), Pantilimon (Manchester City), S. Lung jr. (Astra Giurgiu) - portari; Pintilii, Cr. Tănase şi Chipciu (toţi de la Steaua), V. Găman şi Măţel (Astra Giurgiu), Cristian Manea, Florin Tănase şi Bogdan Mitrea (FC Viitorul), Dr. Grigore şi C. Matei (ambii Dinamo), Mateiu (FC Braşov), Vătăjelu (SC U. Craiova), Chiricheş (Tottenham), Raţ (Rayo Vallecano), Bourceanu (Trabzonspor), C. Lazăr (PAOK), Nicoliţă (FC Nantes), Al. Maxim (VfB Stuttgart), Marica (Getafe) şi Rusescu (Sporting Braga).