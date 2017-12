Cotroceniul îl contrazice pe Liviu Dragnea

Administrația Prezidențială a transmis vineri că "informația vehiculată de domnul Dragnea", conform căreia Președinția nu a organizat o întâlnire între Comisia de la Veneția și Curtea Constituțională, cu ocazia vizitei oficialilor de la Strasbourg la București "nu este corectă".

"Din păcate, informaţia vehiculată de domnul Dragnea nu este corectă: preşedintele Comisiei de la Veneţia a avut ieri (joi - n.r.), la ora 12.00, o întâlnire cu preşedintele CCR, chiar la sediul Curţii", a precizat Administraţia Prezidenţială. Liderul PSD Liviu Dragnea le-a reproşat, joi, preşedintelui Klaus Iohannis şi Administraţiei prezindenţiale, în calitate de organizatori, faptul că nu au organizat o întâlnire între Comisia de la Veneţia şi CCR, dată fiind prezenţa Comisiei de la Veneţia în România. "Am un comentariu legat de acest eveniment. Eu sunt foarte nemulţumit că cei care au organizat acest eveniment nu au prevăzut o întâlnire a Comisiei de la Veneţia cu Curtea Constituţională a României. Eu nu cred că este în regulă", a spus Dragnea. "Comisia de la Veneţia are atribuţii principale privind Constituţiile din ţările respective. Faptul că au venit în România şi cei care au organizat nu s-au gândit să facă o întâlnire între Comisia de la Veneţia şi CCR nu e în regulă şi s-a pierdut un moment important", a adăugat Dragnea. În perioada 6-7 aprilie are loc la Palatul Cotroceni conferinţa internaţională "Interacţiunea între majoritatea politică şi opoziţie într-o democraţie", desfăşurată sub patronajul preşedintelui României şi al secretarului General al Consiliului Europei.