CPBA: „Fondul Proprietatea are o contribuţie toxică“

03:31:59 / 28 Iunie 2017

fondul proprietatea-un polonez impertinent

Deci Domnul Greg Konieszky(polonez) are opinii cum sa procedam noi,romanii, cu infrastructura Romaniei...Eu cred ca,in schimb, daca noi, romanii, am face,recomandari ,Seimului polonez, polonezilor,Presedintelui Poloniei, cum sa procedeze ei cu intretinerea infrastructurii Poloniei sau cu portul Gdansk, ei ne-ar trimite pe noi la plimbare ,instantaneu,cu un sut in fund.Konieszky,in schimb, e impertinent...Cine este el?Reprezinta,oare, el sindicatele romane formate din lucratori romani,reprezentative legal,interesate de infrastructura din Romania si de locurile lor de munca din Romania?Nu!Reprezinta,oare, el patronatele formate din antreprenori romani interesate de afacerile lor din Romania?Nu!Dar pe cine reprezinta el?Raspuns :Greg Konieszky nu are nicio reprezentare sociala. Greg Konieszky se reprezinta doar pe sine.El ar vrea, doar, sa castige niste bani din bonusul de la sfarsit de an.Mare tupeu!...