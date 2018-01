Creditele din magazine, mai scumpe, dar mai uşor de obţinut decît cele de la bănci

Creditele pentru frigidere, aragaze sau televizoare sînt mai scumpe în magazin decît la bancă. Pentru că pot fi obţinute mai uşor, creditele din magazin au costuri cu pînă la 30% mai mari decît cele de la bancă. Chiar şi aşa, există mulţi solicitanţi. Potrivit specialiştilor, cei mai mulţi clienţi iau un credit direct din magazin, pentru că împrumutul se ocordă mult mai repede, iar documentaţia nu este atît de stufoasă ca la bancă. La bănci, dobînda pentru un credit de nevoi personale variază între 12 şi 15% pe an. Acelaşi împrumut contractat direct din magazin are dobînzi care pot ajunge şi la 26% pe an.

Rapiditatea cu care se acordă un credit în magazin costă. Pentru un credit de 5.000 de lei luat de la bancă, la o dobîndă de 14%, rata lunară este de 115 lei. La magazin, la o dobîndă de 26%, rata lunară este cu 35 de lei mai mare. Astfel, la finalul creditului, la magazin veţi returna cu aproape 1.600 de lei mai mult decît la bancă. Cele mai multe credite contractate în magazin se încheie pentru produse electronice şi electrocasnice.