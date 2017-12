Criticii americani şi-au premiat favoriţii

Filmul ”Slumdog Millionaire” a cîştigat, joi seară, cinci premii la gala Premiilor Criticilor Americani, la categoriile Cel mai bun film al anului, Cel mai bun regizor, pentru Danny Boyle şi Cel mai bun scenariu, pentru Simon Beaufoy. ”Slumdog Millionaire” prezintă povestea unui tînăr din oraşul indian Mumbai, care, în mod neaşteptat, cîştigă versiunea indiană a concursului ”Vrei să fii miliardar”. Premiile acordate de criticii americani deţin un record de invidiat în ceea ce priveşte prezicerea cîştigătorilor de premii Oscar. În ultimii 13 ani, jumătate dintre cîştigătorii premiilor criticilor americani la categoriile de interpretare şi cel mai bun film au cîştigat premii Oscar şi acelaşi lucru este valabil pentru 70% dintre regizori.

Actorul britanic Dev Patel, care deţine rolul principal în ”Slumdog Millionaire”, a fost desemnat cel mai bun tînăr actor, iar muzicianul indian A.R. Rahman a fost declarat cel mai bun compozitor, pentru coloana sonoră a aceluiaşi lungmetraj. Filmul a mai primit o nominalizare la categoria cea mai bună temă muzicală, dar premiul i-a revenit lui Bruce Springsteen pentru filmul ”The Wrestler”. Sean Penn a primit titlul de cel mai bun actor, pentru rolul din ”Milk”, un film ce prezintă drama lui Harvey Milk, primul politician gay care şi-a declarat în mod public orientarea sexuală şi a fost ales într-o funcţie de conducere în administraţia statului California. Filmele ”Milk”, care a cîştigat şi premiul pentru cel mai bun colectiv de actori şi ”Strania poveste a lui Benjamin Button” erau marile favorite, cu cîte opt nominalizări. ”Strania poveste a lui Benjamin Button” nu a primit, însă, niciun premiu, iar acest fapt a reprezentat o mare dezamăgire pentru Brad Pitt, prezent la gală împreună cu partenera sa de viaţă, actriţa Angelina Jolie, la rîndul ei, nominalizată pentru prestaţia din lungmetrajul ”The Changeling / Schimbul” de Clint Eastwood. Cei doi au acaparat întreaga atenţie, deşi nu s-au numărat printre cîştigători. Angelina Jolie a fost de departe cea mai elegantă vedetă, într-o rochie croită în stil antic grecesc. Cuplul se consolează probabil cu premiile obţinute în urma votului popular la People’s Choice.

Premiul pentru cel mai bun rol principal feminin le-a revenit ex equo actriţelor Meryl Streep, pentru drama ”Doubt” şi Anne Hathaway, pentru ”Rachel Getting Married”. Regretatul actor australian Heath Ledger, considerat unul dintre marii favoriţi la premiile Oscar, a fost ovaţionat de publicul aflat în sală, pentru remarcabila interpretare a rolului Joker din filmul ”Dark Night / Cavalerul Negru”, primind postum trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Filmul a fost desemnat, totodată, şi cel mai bun film de acţiune. Actriţa britanică Kate Winslet, de cinci ori nominalizată la premiile Oscar, a fost declarată cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru interpretarea unei criminale de război naziste, în drama ”The Reader”. Cel mai bun film de animaţie a fost desemnat ”Wall-E”, premiul pentru Cel mai bun film străin i-a revenit peliculei ”Waltz with Bashir / Vals cu Bashir”, iar titlul de cel mai bun documentar a fost atribuit peliculei ”Man on Wire”.

Ceremonia a avut loc la Santa Monica Civic Auditorium şi a fost difuzată de canalul de televiziune VH1. Asociaţia Criticilor de Film Americani, care acordă premiile, este alcătuită din reprezentanţii a peste 200 de posturi de televiziune, radio şi site-uri Internet din SUA şi Canada. Printre vedetele prezente la ceremonie s-au numărat Kate Beckinsale, Josh Brolin şi Dakota Fanning.